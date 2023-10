En province du Luxembourg, l’offre immobilière est encore inégale

Le Luxembourg confirme son redressement en matière d’appartements mis en vente. Ce sont surtout Arlon, Libramont et Neufchâteau qui attirent les promoteurs. Les hausses de prix sont plus modérées ces derniers mois. Le marché local profite à plein de la déroute de l’immobilier au Grand-Duché.

L’année 2022 semble avoir été un petit accroc dans une tendance haussière constatée depuis près de cinq ans en province du Luxembourg. Le stock d’appartements neufs mis en vente redevient particulièrement consistant cette année avec près de 406 unités actuellement commercialisées, réparties dans 51 projets. Le Luxembourg est néanmoins à nouveau la province où le stock est le plus faible, juste derrière le Brabant wallon et Namur. Le prix médian est de 2.770 euros/m2, en hausse de 4,4% par rapport à l’an dernier et de 16% en trois ans. Le prix d’un appartement une chambre est dans la lignée de ce que l’on peut retrouver dans le Hainaut ou à Namur.

L’offre est surtout particulièrement importante à Arlon et à Libramont, les deux fers de lance de la province.

Du choix à Arlon et Neufchâteau

A Arlon, on dénombre 135 appartements mis en vente pour le moment, répartis dans 13 projets. L’offre retrouve donc quelques couleurs après des années plus compliquées. Le prix moyen est de 3.207 euros/m2, en hausse de 6,2% par rapport à l’an dernier et de 21% en trois ans.

Parmi les nouveaux projets en cours de commercialisation, une nouvelle phase de l’écoquartier du Shoppach (213 appartements au total, par Thomas & Piron) a été mise sur le marché il y a quelques semaines et se vend particulièrement bien.

Pour le reste, citons également la Résidence Blanc Prés (Equilis), la Résidence Oxila, L’Orée du Sud (Habitat +) et Amarelles (Devlop). Du côté de Neufchâteau, Libramont, Bertix et Libin, l’offre reste importante. Le prix médian à Neufchâteau est de 2.605 euros/m2, en hausse de 7,8% par rapport à l’an dernier.

Parmi les projets mis en vente, on retrouve la Résidence Chantenieule (GF Immo), la Résidence Baudelaire et Verlaine (Habitat +) et la Fontaine du Mant (Habitat +) à Neufchâteau, la Résidence Orphée (Habitat +), Les Tilleuls (Habitat +), la Résidence Alisiers (Thomas & Piron) à Libramont, Les Hauts de Verlaine (Houyoux) et la Résidence Romanche à Bertrix de même que la Résidence Renaissance (Habitat +) à Libin.

Bastogne et Marche- attendent des projets

Du côté de Bastogne et Marche-en-Famenne, l’offre se réduit sérieusement. Il n’y a plus qu’une quinzaine d’appartements en vente à Bastogne et une septantaine à Marche-en-Famenne. Leur prix médian est proche, de 2.877 euros/m2 pour la première et 2.674 euros/m2 pour la seconde. Ils sont en hausse de 3% tous les deux par rapport à l’an dernier, et de 10% par rapport à il y a trois ans.

Parmi les projets en cours de commercialisation, on peut citer Odyssée (DNG Consult), les Résidences Ravel (Devlop), Wachenaule et White Stone à Bastogne, les Hauts de Marche (Thomas & Piron), Central Park (Houyoux) de même qu’un projet de 45 unités de Prologe, tous à Marche-en-Famenne.

On peut également ajouter la Résidence Santorin (Batifer) et la Résidence Armonia (Eléments projets) à Durbuy, Les Cigognes (Prologe) à Vaux-sur-Sûre de même que le Pavillon des Lys (Prologe) à Hotton.

L’avis de l’expert Comment se porte le marché arlonais ? On ne va pas nier que les hausses des taux et des coûts de matériaux ont un impact. Mais aujourd’hui, sur le marché wallon, on ne peut pas parler de ralentissement net. Pour le Luxembourg, c’est encore plus spécifique puisque ce marché bénéficie de la déroute du marché grand-ducal. C’est quelque chose que nous ne connaissions pas par le passé. La dynamique reste donc importante dans la province. On imagine que c’est Arlon qui profite pleinement du ralentissement grand-ducal… Oui, en effet. Les pôles urbains ont toujours attiré, que ce soit Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne, Habay-la-Neuve. La proximité du Grand-Duché et le différentiel de prix bénéficient bien évidemment à Arlon. Pour un appartement de qualité de deux chambres avec bureau, les prix sont de 800.000 euros d’un côté et de 300.000 euros de l’autre. Quel sont les spécificités du marché actuel ? Les biens y sont plus grands. Il y a une demande pour des appartements plus spacieux. Le deux chambres reste le produit phare. Les appartements d’une chambre ont toujours la cote auprès des investisseurs. Cela permet d’avoir un rendement intéressant. D’autant qu’à Arlon, il sera toujours aisé de trouver un locataire. Un conseil pour les investisseurs ? Le facteur mobilité reste primordial aujourd’hui. La proximité avec des moyens de communication variés est importante. Cela va devenir de plus en plus fondamental car cela donnera une valeur supplémentaire à votre bien.