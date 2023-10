Brabant flamand : les prix des appartements neufs continuent de grimper

Dans le nord du pays, c’est en Brabant flamand que les appartements neufs sont les plus chers. Le prix médian est en hausse de 4,6% sur un an, soit 3.119 euros/m2. Un prix à peine inférieur à celui de la province voisine du Brabant wallon (3.221 euros/m2), la plus onéreuse du pays.

Louvain, le chef-lieu provincial, l’agence de données immobilières Smartblock établit le prix médian au mètre carré à 6.980 euros. Un tarif très élevé qui s’explique, selon Smartblock, par certains projets de studios et/ou de petits appartements destinés aux étudiants qui font grimper le niveau des prix à Louvain. Ce type de petites surfaces explique également pourquoi le prix unitaire est relativement bas (326.250 euros) malgré le prix élevé du mètre carré.

On constate que les prix continuent de grimper à un rythme effréné dans le chef-lieu provincial: + 9,3% en glissement annuel et + 34,2% en trois ans. Une tendance que ne suivent pas les autres grandes villes ou chefs-lieux de Flandre.

On notera que dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, le prix médian au mètre carré reste inférieur à 3.000 euros.

Zoom sur le projet Machtig Wonen

A Machelen, les travaux de la quatrième et dernière phase du projet de rénovation du cœur du village de Machtig Wonen sont en cours. Le projet, un partenariat public-privé entre la commune de Machelen et Matexi, prévoit 25 maisons, 95 appartements et quelques équipements, tels qu’une crèche, au cœur du village.

Cette phase repose sur la reconversion de l’ancienne école de garçons et de l’ancien hôtel de ville. Le bâtiment principal de l’école sera utilisé à des fins résidentielles et sera complété par deux nouveaux immeubles d’appartements. La façade d’origine de l’ancien hôtel de ville, le long de la Cornelis Peetersstraat, sera préservée. Deux unités destinées à l’horeca ou à la distribution sont également prévues sur une des nouvelles places de quartier. Les partenaires du projet sont Buur (plan directeur), l’entrepreneur Vanhout et les bureaux d’architectes BULK, HUB et 360. L’architecture paysagère est assurée par D+A et Buur.

La vente de la nouvelle phase n’a pas encore commencé mais certains appartements de deux chambres à coucher de la troisième phase sont encore disponibles. Les prix varient entre 227.000 et 304.000 euros.