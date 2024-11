Rénover sa maison grâce aux primes: posez-nous vos questions!

En plein dans les travaux ou en passe de vous lancer dans un projet de rénovation pour améliorer le certificat PEB de votre logement? Malheureusement, vous n’y comprenez rien aux démarches pour les obtenir? Ou vous avez rencontré un couac et aimeriez obtenir des éclaircissements pour résoudre le problème? Posez-nous toutes vos questions!

Avec un PEB G, F ou E… Votre maison est humide et froide. Bref, une véritable passoire énergétique! Vous voilà donc bien obligé d’allumer le chauffage à fond pour ne pas trembloter jour et nuit… Résultat: votre consommation d’énergie et votre facture explosent! Vous aimeriez dès lors faire des travaux afin de rénover et mieux isoler votre logement. Heureusement, des primes existent afin de soulager une partie du coût du chantier. Mais, entre les conditions à remplir, les démarches à entreprendre en amont, les règles à respecter… Vous perdez pied? Posez-nous toutes vos questions! On est là pour vous guider dans votre projet de rénovation, étape par étape.

Des questions sur les primes? Posez-les nous!

Quel est l’intérêt de ces travaux?

La rénovation énergétique d’un logement offre de nombreux avantages sur le long terme. Investir dans l’amélioration énergétique de son logement permet non seulement de réduire significativement les factures mensuelles, mais aussi de diminuer l’empreinte carbone et de valoriser le bien immobilier sur le marché.

Cependant, si les avantages sont clairs, le chemin pour y parvenir peut sembler complexe. Les aides financières, notamment en Wallonie, jouent un rôle crucial pour alléger le poids des travaux, qu’il s’agisse d’isolation, de remplacement de chaudière ou de l’installation de panneaux solaires. D’autant plus que la législation se durcit progressivement, imposant des normes énergétiques strictes à respecter d’ici 2026 en Wallonie et 2033 à Bruxelles.

Entamer des travaux de rénovation énergétique, c’est donc s’inscrire dans une démarche proactive qui allie économies, confort et engagement écologique, tout en préparant son logement aux exigences futures.

