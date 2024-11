La rénovation énergétique de votre logement n’est plus seulement une option, c’est devenu un enjeu central aux répercussions économiques, environnementales et même sociales. Entre les primes disponibles, les économies potentielles sur le long terme et les valorisations immobilières, les incitations ne manquent pas pour franchir le pas. Même si parfois, les démarches pour y parvenir peuvent être ardues…

La rénovation énergétique d’un logement offre un double avantage: réduire son impact écologique et réaliser des économies d’énergie à long terme. Cependant, les coûts initiaux de ces travaux peuvent être élevés. C’est là qu’interviennent les primes habitation, mises en place par les pouvoirs publics pour soutenir les propriétaires et les bailleurs dans leur projet de rénovation. Pour autant, naviguer dans les démarches pour obtenir ces primes peut sembler complexe. Dans notre dossier, nous vous guidons étape par étape pour maximiser vos chances de bénéficier de ces aides financières et simplifier votre parcours vers une rénovation réussie.

Pourquoi s’intéresser aux primes habitation?

Que ce soit pour l’isolation, le remplacement d’une chaudière, l’installation de panneaux solaires, ou encore des travaux de salubrité, chaque dépense peut être allégée grâce à ces aides. De quoi encourager les propriétaires à entreprendre des travaux qu’ils auraient autrement repoussés ou limités.

Respecter les réglementations

En Belgique, la lutte contre les passoires énergétiques se renforce d’année en année. À Bruxelles, de tels logements au PEB médiocre (F et G) ne seront plus autorisés d’ici 2033, tout du moins à la vente et à la location. Et tous les bâtiments neufs devront petit à petit répondre aux exigences PEB « zéro émission ». En Wallonie, les délais sont plus courts. À partir du 1er juillet 2026, les nouveaux propriétaires d’un bâtiment de label PEB G, F ou E devront atteindre le label PEB D dans les cinq ans à compter du changement de propriété. Les primes habitation sont donc un levier pour encourager les citoyens à participer à cet effort collectif.

Réduire la facture énergétique

Comme l’a récemment fait remarquer notre rédacteur en chef Amid Faljaoui, « ce qui guide les consommateurs belges, c’est la fin du mois, et pas la fin du monde. » Chercher à réduire les coûts est un comportement normal, quel que soit le niveau de vie. Et cela passe par la rénovation du bâtiment: la Belgique a en effet un parc immobilier qui consomme beaucoup d’énergie, surtout en chauffage.

Or, les travaux subventionnés par les primes habitation augmentent justement la performance énergétique de l’habitation. Isoler les murs, remplacer les anciennes chaudières par des modèles plus performants ou installer des systèmes d’énergie renouvelable, comme des panneaux solaires, sont autant de solutions qui permettent de diminuer considérablement les factures énergétiques.

Lutter contre le réchauffement climatique

Les motivations pour entreprendre les travaux subventionnés par les primes ne sont pas seulement d’ordre esthétique ou financière, mais concernent aussi des enjeux environnementaux. Grâce à des rénovations bien pensées, on réduit les pertes de chaleur en hiver et les gains de chaleur en été. Cela diminue la consommation de chauffage et de climatisation, ce qui se traduit par une baisse des émissions de gaz à effet de serre. Les primes incitent également les propriétaires à opter pour des matériaux et des solutions plus durables, favorisant une réduction de l’empreinte carbone des bâtiments.

Augmenter la valeur de son bien immobilier

À terme, ne pas rénover pourrait signifier une perte de valeur pour un bien immobilier, surtout si celui-ci ne répond pas aux nouvelles normes ou devient difficilement vendable. S’ils ne font rien, les propriétaires risquent de se retrouver avec un logement énergivore et obsolète. Un logement plus performant énergétiquement est en effet souvent mieux classé, ce qui peut influencer positivement sa valeur de revente ou de location.

Améliorer le confort et la qualité de vie

Rien de plus désagréable que de vivre dans une maison humide et froide, qui doit être chauffée en permanence des mois durant. En améliorant l’isolation thermique d’un logement, on réduit les courants d’air et on garde la fraîcheur en été. De même, une bonne isolation acoustique contribue à limiter les nuisances sonores. Par ailleurs, les logements mal isolés ou humides peuvent entraîner des problèmes de santé, notamment respiratoires. En rénovant, il est donc possible de lutter contre l’humidité, les moisissures et d’améliorer la qualité de l’air intérieur.

Obtenir les primes, un vrai parcours du combattant!

Faire venir un auditeur, avant ou après l’entrepreneur? Et les délais, combien de temps ai-je pour réaliser les travaux après la réalisation de l’audit? Y a-t-il des conditions à respecter? Pour obtenir les primes, il ne suffit pas de les demander. C’est toute une procédure qu’il faut respecter à la lettre. Au risque sinon de se voir refuser le remboursement de sa rénovation énergétique, à la moindre erreur ou au moindre oubli.

Parce que la rénovation énergétique peut sembler complexe, nous préparons un dossier complet « Rénovation énergétique » pour vous guider pas à pas. Et faire de votre projet une réussite durable. Dans une série d’articles, vous trouverez bientôt des conseils pratiques, des informations précises et des réponses claires pour surmonter les défis et avancer avec confiance. Restez connectés pour ne rien manquer!