Jusqu’à 90% de votre facture remboursée? Calculez le montant des primes rénovation

Le montant des primes que vous allez toucher dans le cadre de vos travaux de rénovation va dépendre majoritairement d’une chose: vos revenus. Tour d’horizon.

Peu intéressantes les primes énergétiques? Détrompez-vous: selon vos revenus, le montant de base de ces subsides peut être multiplié par six. Et ainsi couvrir jusqu’à 90% de la facture pour votre travaux de rénovation. Dans un précédent article, on énumérait les différents travaux éligibles à ces aides financières. Aujourd’hui, on s’intéresse plutôt à la méthode de calcul.

Des primes sur base de votre catégorie de revenus

« Ces aides financières sont-elles réservées aux plus bas revenus », s’interrogent certains. Pas du tout, répond Jacques Fraipont, du Guichet Énergétique de Namur. « Tout le monde a accès aux primes, même un ménage qui a un gros revenu. Mais plus le revenu est bas, plus la prime va être élevée, et inversement. »

Cela signifie donc qu’un ménage qui touche un revenu global de plus de 150.000 euros par an pourrait aussi bénéficier de ces subsides de la Région. Mais comment déterminer votre catégorie de revenus pour toutes les primes?

Le revenu de référence se calcule sur base du revenu imposable global du ménage. « On le retrouve sur l’avertissement-extrait de rôle de l’année précédant la date d’enregistrement de votre audit ou de chaque demande de prime », précise encore le consultant. Il faut ensuite additionner les revenus du ménage. « Pour déterminer les personnes composant votre ménage à la date de la demande, vous devez regarder la composition de ménage (c’est-à-dire les personnes qui sont domiciliées dans le logement). Vous y ajoutez ensuite les mandants (c’est-à-dire les copropriétaires indivis) ». Du montant obtenu, reste à soustraire 5000 euros par enfant à charge.

5 catégories de revenus

Vous voilà avec le revenu de référence qui permettra de déterminer votre catégorie de revenus, et donc l’ampleur de la majoration de la prime de base. En Région wallonne, vous avez cinq catégories qui permettent de déterminer le montant des primes que vous pourriez toucher:

Vous réalisez des travaux d’isolation de votre toiture, et souhaitez savoir à combien s’élèvera la prime? Regardez la deuxième colonne du tableau ci-dessus, en fonction du revenu de référence de votre ménage. Reportez le R dans les différents tableaux des primes et vous connaîtrez le montant précis que vous allez recevoir.

Les tableaux en question sont disponibles sur le site de la Région wallonne:

Prime Habitation: brochure.

brochure. Prime Toiture & Petits travaux: brochure.

Connaître votre catégorie de revenus est donc la clé pour maximiser vos primes de rénovation. En prenant le temps d’évaluer votre situation et de consulter les tableaux mis à disposition par la Région wallonne, vous pourriez découvrir que des aides importantes sont à votre portée, même avec des revenus élevés. Ne laissez pas passer cette opportunité d’alléger votre facture tout en améliorant la performance énergétique de votre habitation.

