Audit énergétique: ImmoPass a l’intention de doubler ses activités d’ici 2026

L’entreprise wallonne spécialisée dans les audits énergétiques entend devenir une référence dans la transition énergétique du marché immobilier résidentiel. Sa troisième levée de fonds doit lui permettre de doubler ses activités au cours des deux prochaines années.

C’est une conséquence de l’émergence de la certification PEB en Belgique. Une série d’acteurs se sont spécialisés dans l’analyse énergétique et technique des bâtiments, de même que dans leur certification. Parmi elles, ImmoPass commence à connaître une belle croissance.

L’entreprise basée à Mont-Saint-Guibert, qui se définit comme le premier organisme indépendant de contrôle technique et énergétique de biens immobiliers résidentiels et de bureaux, a enfin atteint son seuil de rentabilité depuis l’an dernier. Elle entend désormais accélérer sa croissance. Une troisième levée de fonds, de 390.000 euros cette fois, bouclée il y a quelques jours auprès d’investisseurs privés et professionnels, doit lui permettre de concrétiser ses nouvelles ambitions.

“Il s’agit d’une étape clé dans le développement stratégique de notre entreprise, qui connaît une croissance significative depuis son lancement en 2018, précise Marc Guilmot, CEO et l’un des trois fondateurs d’ImmoPass. Notre ambition est de devenir la référence belge dans la transition énergétique du marché immobilier résidentiel. Cet apport va permettre d’accélérer notre croissance et notre diversification.”

Et si la hauteur du montant levé peut quelque peu interroger, Pierre-Louis Firre tient à préciser qu’il s’agit avant tout d’un choix délibéré. “Nous avons opté pour un montant de levée raisonnable, lance le directeur technique d’ImmoPass, également cofondateur. L’objectif était avant tout de pouvoir sécuriser notre croissance. Comme elle nécessite des moyens financiers plus ciblés, nous préférons donc miser sur une croissance maîtrisée, avec des produits et services matures, tout en conservant une bonne rentabilité de nos activités.”

De 2.500 à 5.000 dossiers par an

ImmoPass est aujourd’hui présent dans les trois Régions du pays. Il se concentre sur les audits logement nécessaires à l’obtention de primes, les audits énergétiques de copropriétés, les certificats PEB et l’accompagnement à l’acquisition via un contrôle technique de la future habitation. Pour ce dernier élément, un architecte agréé passe en revue 80 points pour déterminer les travaux à réaliser et les budgets à prévoir. Une offre qui n’existait pas sur le marché.

“Si notre présence à Bruxelles et en Wallonie est aujourd’hui bien affirmée, nous souhaitons par contre étendre davantage notre action en Flandre, lance Nicolas Biquet, cofondateur et directeur d’ImmoPass Vision. Les développements seront également accentués en Wallonie et à Bruxelles. De nouvelles stratégies PEB sont mises en place par la Région bruxelloise. On perçoit un immense potentiel dans le parc immobilier bruxellois qui nécessite une expertise PEB et un accompagnement dans les travaux de rénovation. Quant à la Wallonie, on souhaite augmenter nos parts de marché sur les audits énergétiques, s’élevant actuellement à environ 10%.”

L’objectif est que ces ambitions se traduisent rapidement dans les chiffres, avec une volonté de doubler les activités au cours des deux prochaines années, passant de 1.500 dossiers traités en 2023 à 2.500 en 2024, 3.500 en 2025 et 5.000 dossiers en 2026. De quoi faire grimper le chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros à 3,5 millions en 2025.

“Notre organisation et nos processus sont bien huilés pour accroître le volume de commandes nous permettant ainsi d’augmenter notre marge bénéficiaire, tout en maitrisant nos coûts fixes, souligne Pierre-Louis Firre. Tous ces éléments doivent nous permettre d’apporter de la transparence sur le marché, qui en manque cruellement. Il est nécessaire de mieux informer les particuliers sur la nature des travaux à entamer pour rénover leur bien et sur la manière d procéder. Nous permettons surtout à des acteurs immobiliers comme des propriétaires, copropriétaires, acquéreurs, syndics, agents immobiliers, notaires ou encore gestionnaires de patrimoine de prendre des décisions éclairées lors de transactions, de rénovations ou de la pérennisation de leurs biens.”

Audits immobiliers

Avec cet apport d’argent frais, l’idée est aujourd’hui de compléter la chaîne de valeur, en développant de nouvelles offres. L’accompagnement dans les travaux énergétiques, de même que les études techniques et d’ingénierie, figurent notamment dans la liste des prochains dossiers. De manière à pouvoir fournir une offre tout-en-un. De nouveaux profils techniques seront également engagés pour renforcer l’équipe de 12 personnes, une équipe entourée d’un réseau de 40 architectes et auditeurs énergétiques.

“Nous allons également explorer des opportunités d’acquisition d’entreprises complémentaires en services et agréments, telles que des bureaux d’architectes ou des sociétés de certification immobilière, explique Marc Guilmot. Les opportunités de croissance nous ont permis de rassurer nos actionnaires sur les capacités d’évolution d’ImmoPass, et d’en convaincre de nouveaux.”

Si les obligations européennes en matière de rénovation du parc immobilier sont bien établies, les trajectoires pour y parvenir semblent pour le moment moins claires dans les trois Régions. Avec même parfois des marches arrière, comme on l’a récemment vu en Flandre. “Il est évident que cela ne facilite pas notre travail à court terme, précise Nicolas Biquet. Retarder les échéances en matière d’obligation de rénovation pour upgrader son PEB n’est, à mon sens, pas un bon signal. Mais nous restons persuadés que les enjeux en matière de rénovation énergétique sont tellement importants que notre stratégie sera la bonne à long terme. Le marché de la rénovation énergétique ne va pas faiblir. D’autant que les réglementations et directives européennes ouvrent de nouvelles opportunités pour notre secteur. Nous sommes convaincus que notre expertise sera essentielle pour accompagner les acteurs immobiliers dans cette transition du bâti. Les audits énergétiques, expertises PEB et autres certifications – comme la certification amiante par exemple – deviennent incontournables, et leur réalisation est devenue hautement qualitative. Le label PEB a aujourd’hui une place déterminante dans les transactions immobilières et cela ne va faire que se renforcer.”

Le trio a la tête d’ImmoPass est également convaincu que la période d’incertitudes qui pourrait accompagner les différentes indécisions régionales devrait contribuer à assainir le secteur, certains acteurs n’ayant pas les reins assez solides pour traverser une période plus compliquée. “Cela ne peut que contribuer à augmenter la qualité du secteur et des services fournis”, se réjouit Nicolas Biquet.