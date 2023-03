Quelle surface habitable pour 250.000 euros en Wallonie? Les opportunités dans votre commune (carte interactive)

En Région wallonne, le prix moyen d’une maison au m² s’élève à 1578 euros sur l’ensemble du territoire. Mais quelle surface un ménage peut-il s’offrir pour un budget de 250.000 euros? Et surtout, où sera-t-il le mieux loti? Découvrez les opportunités immobilières (au m²) par commune.

Nous vous parlions récemment des opportunités immobilières situées à proximité de Bruxelles pour un budget de 350.000 euros. Le constat: le pouvoir d’achat d’un ménage est doublé à 45 minutes de la capitale. Ainsi, un ménage bruxellois peut donc acheter une maison de 217m² avec 350.000 euros dans le Hainaut, et plus précisément dans la commune de Soignies, tandis que pour le même prix, il ne pourrait s’offrir qu’un bien immobilier d’environ 105m² maximum au cœur de Bruxelles.

Mais qu’en est-il dans le sud du pays? En Wallonie, nul besoin d’un budget aussi conséquent pour vivre confortablement, selon les chiffres fournis par la plateforme immobilière Immoweb. Le prix moyen d’une maison au m² s’élève en effet à 1578€, soit deux fois moins qu’en région bruxelloise (3179€/m²). Un budget de 250.000 euros suffirait donc largement à s’offrir un logement avec une surface habitable de 120m² à 230m².

Lire aussi | Vivre à moins de 30 minutes de Bruxelles en transport public: quelles opportunités immobilières? (carte interactive)

Le long de la frontière française, le coin des bonnes affaires

C’est dans toute la tranche ouest de la Wallonie – qui borde la frontière française – que l’on retrouve les meilleures opportunités. Dans le Hainaut, les ménages trouveront leur bonheur à Charleroi, Quiévrain ou encore Dour: pour un tel budget, les maisons ont une surface habitable moyenne comprise entre 200 et 220m². À Namur, c’est plutôt à Philippeville, Viroinval ou Gedinne que de telles offres seront disponibles.

Mais si vous rêvez de grandeur, c’est plutôt du côté de Momignies, Froidchapelle et Chimay qu’il faut regarder les annonces immobilières: pour 250.000 euros, les maisons ont une surface habitable de respectivement 255m², 245m² et 232m².

À l’inverse, plus on se rapproche de Bruxelles, plus les maisons disponibles à ce prix-là seront petites. En particulier dans la province du Brabant Wallon, reconnue comme la province la plus chère de Wallonie en matière d’immobilier: La Hulpe offre des logements de maximum 88m², les communes de Lasne et Waterloo proposent des habitations de 90m² et Rixensart complète le dessin avec une surface habitable moyenne de 97m².

Surface habitable: un minimum légal?

En Wallonie, s’il n’existe pas de règle à proprement parlé quant au nombre de pièces à avoir chez soi pour vivre décemment, les autorités imposent un minimum légal dans plusieurs cas :

Si vous louez votre logement:

1 personne: 15m² (24m² en cas de création d’un logement après le 1er janvier 2008) dont au moins une pièce habitable de 10m²;

15m² (24m² en cas de création d’un logement après le 1er janvier 2008) dont au moins une pièce habitable de 10m²; 2 personnes: 28m² dont au moins une pièce habitable de 15m²;

28m² dont au moins une pièce habitable de 15m²; 3 personnes et plus: + 5m² par personne supplémentaire.

Si vous recevez une prime pour la construction, l’achat, la réhabilitation, la restructuration, ou la division d’un bâtiment existant:

1 personne: 32m² (avec une chambre minimum) ;

32m² (avec une chambre minimum) ; Un couple: 38m² (avec une chambre minimum) ;

38m² (avec une chambre minimum) ; 2 personnes (cohabitants): 44m² (avec deux chambres minimum) ;

44m² (avec deux chambres minimum) ; 3 personnes: entre 50m² et 56m² selon le nombre de chambres nécessaires (ici, respectivement deux et trois chambres) ;

entre 50m² et 56m² selon le nombre de chambres nécessaires (ici, respectivement deux et trois chambres) ; 4 personnes: 56m² à 68m², selon le nombre de chambres nécessaires (ici, deux à quatre chambres) ;

56m² à 68m², selon le nombre de chambres nécessaires (ici, deux à quatre chambres) ; 5 personnes: 62m² à 80m², selon le nombre de chambres nécessaires (ici, deux à cinq chambres) ;

62m² à 80m², selon le nombre de chambres nécessaires (ici, deux à cinq chambres) ; 6 personnes: 74m² à 86m², selon le nombre de chambres nécessaires (ici, trois à cinq chambres);

74m² à 86m², selon le nombre de chambres nécessaires (ici, trois à cinq chambres); 7 personnes et plus: au-delà de six occupants ou de cinq chambres, ces valeurs sont majorées de 6m2 par personne supplémentaire et de 6m2 par chambre supplémentaire.

Lire aussi | Immobilier: des prix dont la hausse ne peut compenser l’inflation (cartes interactives)