Primes rénovation: faut-il d’abord mettre l’électricité en conformité?

Certains s’interrogent quant à l’ordre des démarches et aux délais à respecter pour garantir l’obtention des primes. Pour pouvoir toucher l’aide financière wallonne – la prime Habitation -, il faut en effet d’abord respecter quelques conditions préalables… Qu’en est-il de la conformité de l’installation électrique?

Lorsqu’il s’agit d’obtenir des primes pour vos travaux de rénovation, le respect des conditions préalables peut faire toute la différence. Ces primes sont un coup de pouce financier non négligeable pour alléger le coût souvent élevé des travaux. Mais avant de vous lancer, il est essentiel de bien comprendre les règles applicables. Parmi les interrogations fréquentes, celle de la conformité de l’électricité revient souvent. Ainsi, dans le cadre d’une rénovation lourde, peut-on introduire une demande de primes pour l’isolation de la toiture avant la mise en conformité de l’installation électrique (qui sera faite dans la foulée)? Jacques Fraipont, du Guichet Énergie namurois, nous répond.

D’autres questions? Posez-les nous!

Vous avez rencontré un couac et aimeriez obtenir des éclaircissements pour résoudre le problème? Posez-nous toutes vos questions! On vous guide pas à pas dans vos démarches.

Domicilié ou pas? Le facteur déterminant

Selon Jacques Fraipont, tout dépend si le bâtiment est occupé ou non. « Si le bâtiment est occupé, l’électricité doit être conforme quand vous introduisez votre première demande de prime », explique le consultant. Cette exigence s’inscrit dans une logique de sécurité et de respect des normes en vigueur. Cependant, cela ne signifie pas forcément que les travaux doivent commencer par l’électricité. « Vous pouvez commencer par la toiture, mais vous ne pourrez introduire votre demande de primes toiture que lorsque l’électricité sera conforme », nuance Jacques Fraipont.

Pour rappel, à partir du moment où vous avez reçu votre rapport d’audit et qu’il a été enregistré, vous avez un délai de 8 ans pour réaliser vos travaux et demander les primes. Ce délai offre une certaine souplesse, notamment pour les rénovations complexes ou nécessitant un financement progressif. Toutefois, il est crucial de bien planifier vos étapes afin d’éviter toute perte de droit aux primes. (Pour en savoir plus sur les démarches à respecter, lisez notre article sur la question).

À l’inverse, si dans le cadre de cette rénovation lourde, le bâtiment est inoccupé, alors les conditions sont un peu moins strictes. « Si vous n’êtes pas domiciliés dans la maison, alors vous avez deux ans pour rendre votre électricité conforme, à compter de la première demande de primes ».

Pour éviter tout malentendu, il est vivement conseillé de prendre contact avec l’un des Guichets Énergie régionaux. Ces experts peuvent vous guider dans vos démarches, répondre à vos questions spécifiques et vous aider à constituer des dossiers complets.