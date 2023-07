Près de 1,2 million de Belges possèdent une résidence secondaire

Sur base du nombre de résidences secondaires enregistrées dans les déclarations fiscales, BNP Paribas Fortis estime que 1,19 million de Belges possèdent plusieurs biens immobiliers. La banque constate néanmoins que l’intérêt pour ce type de bien s’est tassé en 2022.

BNP Paribas Fortis a publié son baromètre des résidences secondaires sur la base de son portefeuille de crédits. Par « résidence secondaire », la banque entend un bien immobilier aussi bien destiné à son usage personnel ou pour la location, que cela soit en Belgique ou à l’étranger. Il en ressort que l’année dernière, plus d’un crédit hypothécaire sur trois (38%) auprès de BNP Paribas Fortis était destiné à l’achat d’une résidence secondaire.

Néanmoins, investir dans l’immobilier en devenant multipropriétaire semble susciter moins d’engouement que par le passé : le nombre de dossiers traités par la banque pour ce type de résidence a diminué d’environ 9% en 2022, par rapport à 2021. Par le passé, le nombre de dossiers avait cependant augmenté de plus de 7%, au cours de la période 2018-2022, ce qui indique pour la banque que les secondes résidences restent considérées comme un investissement intéressant.

La BNP Paribas Fortis dévoile aussi que le montant moyen emprunté pour financer cet achat augmente depuis des années. En 2022, il se montait à 236.700 euros, ce qui représente une hausse de 7% en un an et de 19% par rapport à 2018. Ce montant correspond au montant moyen emprunté chez BNP Paribas Fortis (235.000 euros) pour l’achat d’un bien. L’augmentation des taux hypothécaires et la hausse des prix de l’immobilier en 2022 font que la durée moyenne des prêts s’est allongée de deux mois (201 mois) et que la mensualité moyenne est également légèrement plus élevée (1.173 euros).

Principalement en Belgique

BNP Paribas Fortis souligne que neuf prêts hypothécaires sur dix pour une 2e résidence sont destinés à un achat en Belgique : 7 % se font à la côte belge et 4 % dans les Ardennes. Environ 65 % d’entre eux sont destinés à générer des revenus locatifs.

Bruxelles et les villes étudiantes telles que Gand, Louvain, Mons et Liège sont également très prisées, entre autres, pour les kots.

… Mais aussi à l’étranger

BNP Paribas Fortis s’est basé sur les chiffres du Service Public Fédéral Finances concernant les déclarations de seconde résidence à l’étranger pour déterminer qu’un peu plus de 200.000 Belges possède un bien à l’étranger. Quelque 23.571 Belges ont même plusieurs biens immobiliers à l’étranger.

La majorité des clients-emprunteurs de BNP Paribas Fortis ont jeté leur dévolu sur un bien en Espagne (42%), en France (32%) et en Italie (7%). Ce top 3 reste inchangé par rapport à 2021. Par contre le nombre de crédits souscrits pour une seconde résidence dans ces pays a nettement augmenté : la banque a enregistré une hausse de 19% pour l’Espagne, de 31% pour la France et de pas moins de 110% pour l’Italie.

En général, une résidence secondaire à l’étranger est moins susceptible de générer des revenus locatifs.