Pourquoi le Portugal est un véritable paradis pour les pensionnés

L’Annual Global Retirement Index 2023 classe le Portugal au premier rang mondial des destinations pour y passer sa retraite. Outre le climat agréable, le coût de la vie abordable et le régime fiscal favorable jouent un rôle décisif.

Certains Belges échangent leur pays d’origine contre une autre destination dès la retraite arrivée. Selon l’Office fédéral des pensions, 61.556 pensionnés belges résidaient de manière permanente à l’étranger au début de l’année dernière. La France et l’Espagne sont les destinations les plus prisées, mais la plus forte progression semble être celle du Portugal, où 1.464 résidents belges vivent.

L’Annual Global Retirement Index 2023 (l’Indice mondial annuel des retraites) place le Portugal en première position. Cet indice est un guide pour les personnes qui envisagent de s’installer à l’étranger après leur carrière. Selon son initiateur, International Living, il est basé sur des centaines d’opinions et d’expériences indépendantes. L’indice prend en compte sept thèmes : le logement, les prestations et allocations financières, le coût de la vie, l’affinité avec le pays, le développement et la gouvernance, le climat et les soins de santé.

Le Portugal se situe donc tout en haut de ce classement cette année. En tant que lieu de résidence permanente, le pays ibérique obtient même de meilleurs résultats que des destinations de vacances et des lieux de second séjour plus populaires comme l’Espagne, la France et l’Italie.

Un pays sûr

Pourquoi le Portugal est-il la destination de retraite la plus populaire au monde ? Selon International Living, ses principaux atouts sont la diversité de ses paysages, sa beauté naturelle, ses infrastructures modernes et l’hospitalité de ses habitants. Le fait que les résidents – en particulier les jeunes – maîtrisent bien la langue anglaise facilite également l’intégration. Le Portugal est également le sixième pays le plus sûr au monde, selon le Global Peace Index.

International Living salue aussi l’accès aux soins de santé, très abordables au Portugal. Ils sont classés au 12e rang mondial, selon l’Organisation mondiale de la santé. Cette information semble toutefois dépassée : Global Citizen Solutions indique que le Portugal se situe actuellement au 25e rang. À titre de comparaison, la Belgique est classée au 14e rang.

L’indice annuel mondial de la retraite prend également en compte le coût moyen de la vie. Au Portugal, un couple peut vivre confortablement avec un budget de 2.500 à 3.000 dollars par mois, en fonction de son mode de vie et du fait qu’il soit propriétaire ou locataire. Lisbonne, Porto et l’Algarve sont un peu plus chers, mais à mesure que l’on s’enfonce dans les terres, les coûts diminuent.

Modification de la taxe sur les pensions

La crise financière de 2008 a plongé le Portugal dans un profond marasme. Pour remettre l’économie sur les rails, le pays a introduit une exonération fiscale pour les pensions des résidents. Ainsi, les Belges et les autres résidents de l’UE qui se sont installés au Portugal n’ont pas eu à payer d’impôts sur le montant de la pension qu’ils percevaient dans leur pays d’origine pendant des années.

Cette faveur a attiré un nombre considérable de Belges au Portugal. Par ailleurs, la Belgique a conclu une convention de double imposition avec le Portugal, ce qui signifie que les pensionnés belges ne sont plus imposés dans notre pays. Pour les retraités belges, le Portugal a donc été un paradis fiscal pendant de nombreuses années. Les fonctionnaires belges à la retraite n’ont toutefois pas bénéficié de cette convention de double imposition. Un retraité du secteur public belge est imposé en Belgique et ne peut donc jamais échapper à l’impôt au Portugal.

Toutefois, l’exonération des pensions pour les résidents était une épine dans le pied des Portugais de souche. Ils trouvaient en effet injuste que leurs pensions soient imposées. Le régime a donc été adapté en 2020. Depuis, les pensions étrangères sont soumises à un impôt de 10 %. Ce taux forfaitaire reste intéressant pour les pensions plus élevées, car pour celles-ci, l’impôt en Belgique – en raison des taux progressifs – peut fortement augmenter.

Résident « non habituel »

Pour bénéficier du climat fiscal portugais favorable en tant que travailleur retraité, vous devez demander le statut de « résident non habituel » (RNH) par l’intermédiaire d’un avocat portugais. Ce statut confirme votre résidence fiscale au Portugal. Vous devez également y résider effectivement au moins 183 jours par an. Si vous vous enregistrez au Portugal mais que vous restez souvent en Belgique pour payer moins d’impôts sur votre pension, vous commettez une fraude à la domiciliation.

Pour devenir résident fiscal au Portugal, vous ne devez pas nécessairement y acheter un bien immobilier. Vous pouvez tout aussi bien en louer un. Le fait d’avoir son propre logement offre toutefois des avantages supplémentaires. Le Portugal ne prélève pas de droits de donation ou de succession sur les biens immobiliers transférés entre les descendants en ligne directe, les conjoints et les partenaires non mariés (sous condition).

Les héritages et les donations qui n’ont pas lieu en ligne directe ou entre partenaires sont soumis à un impôt de 10 %. Les donations sont également toujours soumises à un droit de timbre ou « imposto de selo » de 0,8 %.

Quels sont les coûts liés à l’achat d’un bien immobilier ?

Vous envisagez d’acheter une propriété au Portugal ? Dans ce cas, il est utile de faire appel à un conseiller local qui veillera à vos intérêts. Il vérifiera si tous les documents sont corrects, si les permis sont présents et s’il n’y a pas de saisie hypothécaire ou de dettes. Il peut également vous indiquer quels travaux de rénovation sont autorisés. Ses honoraires s’élèvent généralement à 1 à 1,5 % du prix d’achat.

« Lors de l’achat, tenez également compte de l’impôt communal sur les transmissions de biens immobiliers (IMT) », prévient Glenn Janssens de Confianz, un cabinet d’avocats qui assiste les transactions immobilières à l’étranger. Les taux pour la résidence permanente varient entre 0 et 8 %, mais il existe un montant d’exemption pour chaque tranche d’achat :

Selon Glenn Janssens, les autres coûts à prendre en compte sont les suivants :

Un droit de timbre ou « imposto de selo » de 0,80 pour cent.

23 % de TVA sur les coûts de construction et de matériaux pour une nouvelle construction (mais le prix affiché inclut en principe la TVA).

Les frais de notaire, qui se situent entre 1 et 2 % en fonction du prix d’achat.

L’enregistrement au cadastre : 250 euros.

Taxes récurrentes

Après l’achat d’un bien, il y a bien sûr les taxes récurrentes, comme l’impôt communal annuel sur la propriété ou en portugais l »imposto municipal sobre imóveis (IMI) ». Le taux se situe entre 0,30 et 0,80 %, en fonction notamment de l’âge, de la taille et de l’emplacement du bien.

Les biens immobiliers onéreux sont plus lourdement taxés. Glenn Janssens : « Si la valeur cadastrale de votre propriété dépasse 600 000 euros, vous paierez un impôt supplémentaire – l' »adicional imposto municipal sobre imóveis » (AIMI) – de 0,7 % sur cette valeur. Si votre maison vaut plus d’un million d’euros, l’impôt supplémentaire est de 1 %, et de 1,5 % à partir de 2 millions d’euros. Sachez également que la valeur cadastrale est en principe bien inférieure à la valeur marchande ».