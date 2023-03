Permis délivré pour cadrer le futur du boulevard urbain Reyers

Urban.brussels vient de délivrer à Bruxelles Mobilité le certificat d’urbanisme cadrant la transformation profonde du boulevard Reyers et de ses alentours en y réduisant drastiquement l’autoroute urbaine actuelle.

Depuis 2015 déjà, option est prise de redessiner l’entrée Est de Bruxelles venant de l’autoroute E40 en y réduisant l’omniprésence de l’asphalte et de la voiture. Après la démolition longue et compliquée du viaduc Reyers, urban.brussels vient de donner le feu vert pour poursuivre cet important et copieux programme de réaménagement du quartier sis entre Schaerbeek et Woluwe-Saint-Lambert en délivrant un certificat d’urbanisme à Bruxelles Mobilité. Celui-ci fixe tous les principes de fond du futur réaménagement. Bruxelles Mobilité doit désormais en finaliser les plans détaillés et les soumettre pour pouvoir obtenir le permis d’urbanisme et démarrer rapidement les travaux.

Mobilité partagée, encore et désormais toujours

«Passer d’une ville pour les voitures à une ville à taille humaine. On ne trouvera pas meilleur exemple de cette transformation de Bruxelles que le boulevard Reyers», insiste Pascal Smet, le secrétaire d’Etat bruxellois à l’Urbanisme. A terme, le boulevard Reyers sera réaménagé de façade à façade entre la place Meiser et l’avenue Lambeau avec de larges trottoirs sur toute la longueur et des pistes cyclables bidirectionnelles séparées ou des rues cyclables. Elles seront séparées au moyen d’une large bande de pelouse pourvue de nombreux arbres. Seules deux bandes de circulation dans les deux directions occuperont le centre pour les voitures. Une voie d’accès est prévue à certains endroits, comme les entrées et les sorties des tunnels.

Tout un quartier en mutation

Les aménagements à planifier dans le détail devront également tenir compte de nombreux développements importants dans les environs immédiats, tels que celui du MediaPark voisin, en ce compris les nouveaux sièges de la VRT et de la RTBF et le réaménagement prochain de l’E40, baptisé «Parkway», qui a été décidé début 2019.

Avant-après… L’ancien viaduc Reyers lors de sa démolition: un chantier qui avait d’abord fait polémique dans le quartier Reyers. @ DR