Les taux hypothécaires montent encore

Les taux des crédits hypothécaires continuent d’augmenter et dépassent désormais les 4%, entraînant une forte baisse du volume de prêts octroyés.

Entamée l’an dernier sous l’effet du resserrement monétaire opéré par les banques centrales, la remontée des taux hypothécaires se poursuit. Ceux qui envisagent aujourd’hui d’emprunter pour acheter une maison ou un appartement doivent compter avec un taux fixe sur 20 ans qui dépasse désormais les 4%. Chez BNP Paribas Fortis, leader du marché, il atteint même les 5,20%, mais aussi 5,12% chez CBC, 4,86% chez ING ou encore 4,39% chez Belfius.

Bien sûr, il s’agit des taux affichés, soit des taux officiels qui ne sont donc pas représentatifs de ceux réellement appliqués par les banques. Les taux négociés par les clients sont généralement plus bas et varient en fonction de différentes conditions telles que l’historique de la relation du client avec la banque, ses revenus, l’apport en fonds propres ou encore la PEB. N’empêche, cela fait quasiment 10 ans qu’un crédit hypothécaire n’avait pas coûté aussi cher: on est loin des taux plancher tournant autour du pour cent observés ces dernières années, avant la brusque remontée de 2022.

Capacité rabotée

Cette remontée importante n’est d’ailleurs pas sans impact sur le marché. D’après les derniers chiffres de l’Union professionnelle du crédit, un peu plus de 43.000 crédits ont été accordés depuis le début de l’année, pour un montant total emprunté dépassant légèrement 7 milliards d’euros (hors refinancements).

Entre le début du mois de janvier et la fin du mois de mars, le nombre de crédits hypothécaires octroyés par les banques belges a ainsi enregistré sur un an une baisse d’environ 36%. Le montant emprunté correspondant à ce volume de prêts s’est également réduit durant le premier trimestre d’environ 36% par rapport à 2022. Traduction: de nombreux candidats acquéreurs renoncent à leur projet face à la remontée des taux.

C’est que la majoration affecte mécaniquement la capacité de remboursement. Selon les calculs de BNP Paribas Fortis, il était possible en décembre 2021, avec une mensualité de 632 euros, de pouvoir emprunter 133.200 euros (pour un crédit à taux fixe sur 20 ans) avec un taux fixe de 1,33%. Aujourd’hui, avec une mensualité de 632 euros, les clients ne peuvent plus obtenir que 100.000 euros avec un taux fixe de 4,50%. Soit une diminution de la capacité d’emprunt entre fin 2021 et aujourd’hui de… 33%!

