Prêts hypothécaires: l’inflation peut aussi avoir des côtés positifs

Bonne nouvelle pour ceux qui ont emprunté pour une maison ou un appartement avant la hausse de l’inflation et la remontée des taux d’intérêt. La banque BNP Paribas Fortis et son économiste en chef Koen De Leus ont calculé que les conséquences sont plus que positives pour leur portefeuille.

Parce que fin 2020, juste avant l’accélération de l’inflation, une maison coûtait en moyenne 250.000 euros alors qu’elle tourne aujourd’hui plutôt autour des 280.000 euros. Ses heureux propriétaires se sont donc procuré cette dernière pour 30.000 euros de moins.

En outre, la part de revenu qu’ils consacrent au remboursement de leur emprunt a diminué. On rappellera en effet que les taux hypothécaires fixes sur 20 ans qu’il était possible d’obtenir à l’époque s’élevaient en moyenne à 1%, soit une mensualité de 1.150 euros pour un montant emprunté de 250.000 euros. “

Dans un ménage moyen à deux revenus gagnant 4.000 euros net par mois, ce sont donc 29% du budget qui étaient affectés tous les mois au remboursement du crédit hypothécaire, calcule Koen De Leus. Or, entretemps, l’indexation automatique des salaires a porté ce revenu à 4.470 euros, tandis que la mensualité est restée la même et représente donc à présent 26% du budget familial.”

Manière de dire que l’inflation peut aussi avoir des côtés agréables…