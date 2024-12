Depuis les élections et l’interruption inattendue de la prime bruxelloise Renolution, une question revient sur toutes les lèvres: les différentes primes à la rénovation des logements seront-elles toujours disponibles en 2025? À ce jour, il est difficile d’apporter une réponse claire, mais voici quelques éléments importants à souligner.

De nombreux citoyens belges dépendent des primes pour les aider à financer une partie de leurs travaux de rénovation énergétique. À Bruxelles par exemple, ce sont plus de 250 millions d’euros que les autorités ont alloués au dispositif Renolution sous la législature 2019-2024. Le programme a même été plusieurs fois victime de son succès. D’abord en 2023, mais également cette année… Le budget 2024 a en effet été (trop) rapidement épuisé, forçant les autorités à suspendre mi-août la possibilité d’introduire de nouvelles demandes. Si la machine est aujourd’hui relancée et que les dossiers peuvent à nouveau être introduits, l’incertitude demeure: pour combien de temps? Les primes seront-elles reconduites en 2025, en Wallonie et à Bruxelles?

En Wallonie, le constat est le même. La forte demande provoque des retards significatifs: il faut actuellement attendre près d’un an pour percevoir les fonds. Face à cette pression, les effectifs chargés de traiter les demandes ont dû être doublés. Reste à savoir si cela sera suffisant pour répondre aux besoins croissants.

Alors, les citoyens pourront-ils encore compter sur ces aides après 2024? La réponse dépendra des décisions politiques et budgétaires à venir.

D’autres questions? Posez-les nous!

Vous avez rencontré un couac et aimeriez obtenir des éclaircissements pour résoudre le problème? Posez-nous toutes vos questions! On vous guide pas à pas dans vos démarches.

Couper les primes: une réalité envisageable?

La suspension temporaire du dispositif bruxellois met en lumière les limites du système: des coûts élevés et un fonctionnement perfectible. Et si les Bruxellois peuvent à nouveau introduire une demande de primes pour des travaux réalisés en 2024, depuis le 7 novembre. Pour les travaux prévus en 2025, la situation reste incertaine. Une décision du prochain gouvernement est indispensable pour définir le cadre des primes. En attendant, il est impossible de soumettre une demande pour des travaux dont la facture finale sera émise en 2025.

La Wallonie maintient pour l’instant son dispositif, même si « certaines améliorations sont nécessaires », selon Test-Achats. L’organisme pointe du doigt les délais trop longs. Aucune annonce officielle ne précise encore les intentions pour 2025, et la Déclaration de Politique Régionale (DPR) pour 2024-2029 reste floue sur le maintien des primes Habitation en Wallonie. Néanmoins, elle affirme une volonté claire d’accélérer la rénovation des logements wallons.

« Une réflexion sera menée afin de mettre en place des incitants fiscaux en cas de réalisation de certains travaux de rénovation pour mobiliser les investissements privés », précise la DPR. Le gouvernement prévoit ainsi d’orienter les aides et financements vers des prêts et garanties afin de rendre cette politique budgétairement viable.

Rénover malgré tout

Malgré les incertitudes actuelles, Jacques Fraipont, du Guichet Énergie de Namur, encourage les citoyens à ne pas hésiter à entamer leurs démarches de rénovation. « Je pense qu’il faut quand même entreprendre les travaux pour améliorer son logement », estime-t-il. Selon lui, il est peu probable que les autorités abandonnent les citoyens en plein processus : « La volonté n’est pas de dire : “Tant pis, on ne paie plus les primes”. Certes, la situation est incertaine, mais lors de précédents changements de législature, des mesures transitoires ont toujours été mises en place. »

Fraipont se veut rassurant pour ceux qui ont déjà investi dans des audits ou des études préliminaires : « Je doute fortement qu’on dise à ces gens : “On s’en fiche, vos efforts n’ont servi à rien”. Même si je ne peux pas m’avancer, cela me paraît très improbable. »

Les réponses à vos questions

Nous avons déjà répondu à plusieurs de vos questions. Découvrez les réponses ici!