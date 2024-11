Renolution: le gouvernement bruxellois valide la relance immédiate des primes pour 2024, mais quid 2025?

Le gouvernement bruxellois en affaires courantes a approuvé formellement jeudi la réouverture sans délai du portail d’accès aux primes Rénolution pour les demandes auprès d’urban.brussels (rénovation) et Bruxelles Environnement (énergie).

Cette décision fait suite à la résolution du Parlement bruxellois demandant au gouvernement d’assurer la continuité du versement des primes Renolution, suspendu depuis le 16 août dernier, faute de moyens budgétaires suffisants.

La résolution adoptée en octobre dernier demande précisément aussi à l’exécutif régional de prévoir les moyens budgétaires nécessaires à la reprise du traitement des demandes de primes, afin que les travaux dont la facture de solde est acquittée d’ici au 31 décembre 2024 puissent bénéficier des primes Renolution aux mêmes conditions qu’avant la suspension.

Un budget

Via cette demande expresse du parlement, le gouvernement bruxellois sortant, limité dans ses capacités à agir en affaires courantes, a dégagé un budget exceptionnel de 71,8 millions d’euros pour répondre aux demandes de primes en 2024.

Lancées en 2022, les primes Renolution visant à soutenir les travaux de rénovation et d’économie d’énergie ont rencontré un grand succès.

Pour le ministre-président Rudi Vervoort (PS), il était important de dégager ces moyens supplémentaires afin que les Bruxellois ayant réalisé des travaux puissent bénéficier des primes.

Se félicitant du succès des primes, pour le climat, la santé, la qualité de vie et le portefeuille des habitants de la capitale, le ministre de l’Environnement, Alain Maron (Ecolo), a dit espérer que “le prochain gouvernement continuera à soutenir financièrement les Bruxelloises et Bruxellois dans leurs rénovations et ce dès 2025”.