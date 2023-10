Le secteur de la construction déplore l’absence de TVA à 6%

La confédération belge de la construction Embuild a fait part de sa « déception » par rapport aux projets de budget fédéral, présentés par le gouvernement. Elle déplore principalement le fait que tous les projets de démolition-reconstruction vendus à partir de 2024 ne profiteront pas de la réduction de la TVA à 6%.

Parmi les mesures de son budget 2024, le gouvernement fédéral a annoncé la prolongation de la TVA à 6% pour les démolitions-reconstructions de biens immobiliers, mais uniquement pour les projets de construction par des particuliers. Cela signifie que ce taux réduit ne pourra plus être appliqué pour les ventes de logements reconstruits après démolition par des entreprises de construction à partir du 1er janvier 2024. Les grands projets de logements avec des démolitions-reconstructions ne pourront dès lors plus bénéficier d’une TVA réduite.

Selon Embuild, cette mesure ne suffira pas à palier le manque de logements et la vétusté du parc actuel. « Il ne faut pas oublier que 75% de nos logements datent d’avant 1985 et qu’ils ne répondent plus aux exigences de durabilité », estime Niko Demeester, administrateur délégué d’Embuild par voie de communiqué. « En outre, nous devons construire au moins 250.000 logements dans les sept prochaines années pour répondre aux besoins croissants. (…) Nous avons donc besoin de toute urgence de plus de soutien pour nos gros projets de construction via les démolitions-reconstructions ».

La confédération regrette encore la suppression à la fin de l’année de la TVA à 6% sur les panneaux solaires et les chaudières solaires.