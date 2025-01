Les prix des maisons et des appartements en Belgique ont augmenté de plus de 50 % depuis 2010. Cependant, de nombreux autres pays européens enregistrent une hausse de l’immobilier encore plus marquée. Il en va de même pour les loyers.

Les prix de l’immobilier sont en hausse en Europe. De 3,8% pour être précis, lors du troisième trimestre de 2024, comparé au même trimestre de l’année 2023. Comparé au trimestre précédent (le deuxième de 2024), ils ont augmenté de 1,4%. C’est ce que montrent les chiffres d’Eurostat publiés ce lundi.

Quinze ans

L’agence des statistiques de l’UE compare aussi l’évolution des prix des maisons et appartements sur une plus longue période. En moyenne, ils ont ainsi augmenté de 54,1% depuis 2010. Mais cette montée n’et pas linéaire : “les prix de l’immobilier ont suivi une évolution variable, combinant des périodes de baisse suivies de hausses rapides”, peut-on lire.

Il y a de très fortes disparités régionales aussi. La Belgique se classe dans le bas de la liste : avec une hausse de 54,1% environ, il n’y a que la Roumanie (30%), la France (28%), l’Espagne (21%), la Finlande (8%), Chypre (0,6%) et l’Italie (-4,4%) qui ont connu une hausse moins importante.

Les prix en Belgique ont augmenté du même pourcentage que la moyenne européenne. Mais dans la plupart des pays, la hausse a été plus marquée qu’en Belgique. En Estonie et en Hongrie, les prix ont plus que triplé (+230% dans les deux cas). Il y a en tout neuf pays où les prix ont plus que doublé, dont le Luxembourg (+103%) et nos deux voisins : +81% aux Pays-Bas et +75% en Allemagne.

Evolution des prix de l’immobilier et des loyers, entre 2010 et le troisième trimestre de 2024. Crédit : Eurostat.

Loyers

Eurostat s’est aussi penché sur l’évolution des loyers. En un an, ils ont augmenté de 3,2% en Europe et de 0,9% en trois mois. Depuis 2010, ils sont en hausse de 26% – et ils ont augmenté de manière très linéaire.

Concernant les loyers, la Belgique connait un taux plus élevé que la moyenne européenne : 35%. C’est plus qu’en France (+15%), qu’en Allemagne (+20%) et qu’au Luxembourg (+20%), mais moins qu’aux Pays-Bas (+40%). 15 pays ont connu une augmentation plus forte que la Belgique. Les loyers ont le plus augmenté en Estonie (+220%). En Grèce, ils ont baissé de plus d’au moins 15% depuis 2010.

Evolution des prix de l’immobilier et des loyers, depuis 2010. Crédit : Eurostat.