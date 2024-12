Le marché du logement passera à la vitesse supérieure en 2025

La stabilisation des taux d’intérêt donnera un coup de pouce à l’activité et aux prix sur le marché du logement en 2025, prédit ING. Une grande partie des Belges trouvent l’immobilier inabordable.

ING estime que le prix médian des habitations belges n’augmentera que de 0,5% en 2024. Selon les économistes de la banque, l’une des principales explications de cette « très faible croissance » est l’attitude hésitante des acheteurs potentiels. Cela s’est traduit par une forte baisse des ventes de logements au cours des six premiers mois de 2024.

Quelle hausse en 2025 ?

Cependant, avec la stabilisation des taux hypothécaires, ING affirme que les gens sont de plus en plus conscients que les taux d’intérêt ne reviendront pas aux niveaux d’avant 2022. La banque s’attend donc à ce que davantage d’acheteurs potentiels abandonnent leur attitude attentiste. Cela entraînera une augmentation de la demande en 2025.

ING voit encore quelques autres moteurs de prix : l’indexation des salaires, les réductions des droits d’enregistrement, la pénurie de logements disponibles et des modifications dans la législation.

Pour 2025, ING prévoit une augmentation des prix de 3%. En 2026, cette hausse pourrait atteindre 3,8%. Ces hausses de prix restent toutefois nettement inférieures à celles de la période (post-)corona (+4,9% en 2020, +7,2% en 2021, +6,7% en 2022). “Les taux d’intérêt restent un facteur de prix très décisif”, explique Alissa Lefebre, économiste chez ING. “Jusqu’en 2022, nous étions habitués à des taux d’intérêt bas et en baisse. Aujourd’hui, les taux d’intérêt sont encore beaucoup plus élevés que durant cette période. En fait, nous nous attendons à ce que l’évolution des prix se rapproche lentement du niveau moyen d’environ 3,5%.”

Les personnes âgées plus pessimistes

Selon une enquête d’ING, plus de la moitié des Belges estiment que le logement est déjà inabordable. Une majorité d’entre eux s’attendent également à ce que l’accessibilité des logements économes en énergie ne fasse qu’empirer, en raison d’une législation environnementale plus stricte.

En outre, 63% des personnes interrogées pensent que le logement deviendra inabordable pour les jeunes acheteurs. Il est intéressant de noter que ce sont surtout les générations plus âgées qui en sont convaincues, alors que les jeunes sont moins pessimistes. “Il est difficile de déterminer la raison exacte, mais notre enquête de janvier 2024 montre que les jeunes sont moins préoccupés par l’achat de logements dont le PEB est médiocre”, explique Alissa Lefebre. “Ils y voient une opportunité d’accéder à la propriété.”

Les trois quarts investissent dans l’efficacité énergétique

ING a également sondé les efforts et les intentions des Belges en matière de rénovation. Au cours des trois dernières années, 74 % des propriétaires interrogés ont pris au moins une mesure pour rendre leur logement plus économe et efficace en énergie. Les principales raisons de rénover sont les économies sur les factures d’énergie (65 %), l’amélioration du confort et de la qualité de vie (16 %) et l’augmentation de la valeur de l’habitation (10 %). Les convictions en matière d’environnement et de développement durable ne figurent pas dans le top trois. En Allemagne et aux Pays-Bas, en revanche, les convictions en matière d’environnement et de développement durable sont plus importantes que l’augmentation de la valeur de la maison.

Les Belges investissent principalement dans l’isolation thermique (38 %), les appareils à haut rendement énergétique (35 %), les panneaux solaires (30 %) et un nouveau système de chauffage (20 %).