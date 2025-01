Les ventes immobilières en Belgique sont restées stables en 2024

Les ventes immobilières en Belgique sont restées relativement stables en 2024, avec une légère diminution (-0,7%) par rapport à l’année précédente, ressort-il du baromètre de la Fédération des notaires (Fednot) publié jeudi. Le prix des maisons et appartements a augmenté d’un peu plus de 2%.

Bruxelles est la seule région à avoir connu une augmentation des actes conclus, avec une hausse de 0,3% dans un marché dominé par la vente d’appartements (70,3%). La Wallonie a, elle, connu une baisse de 1%, probablement en partie liée, selon la Fednot, à l’annonce de la réduction de la taxe des droits d’enregistrement entrée en vigueur le 1er janvier 2025. En Flandre, les ventes ont baissé de 0,7%.

Prix moyen en hausse

Le prix moyen d’une maison résidentielle en Belgique a grimpé de 2,2% en 2024, à 329.743 euros, alors que celui des appartements a atteint 271.330 euros, soit 2,5% de plus qu’en 2023. Toutefois, en tenant compte de l’inflation, les prix des maisons ont baissé de 0,8% et ceux des appartements de 0,5%.

C’est sans surprise à Bruxelles que les biens immobiliers sont les plus chers. Une maison coûtait en moyenne 570.110 euros (+1,4%) contre 290.763 euros (+3,7%) pour un appartement.

La Wallonie affichait en 2024 une baisse du coût des maisons de 0,8%, à 238.691 euros en moyenne, et des appartements, dont le prix est descendu à une moyenne de 198.531 euros (-0,3%).

Le Brabant toujours le plus cher

Au sud du pays, le Brabant wallon reste la province où les maisons se vendaient le plus cher, avec un prix moyen de 417.128 euros en 2024, soit une petite hausse de 0,3%. La province de Luxembourg se situe en deuxième position, mais a connu une baisse de 3,8%, à 258.553 euros en moyenne. Suivent Namur (245.620 euros, +1,4% en un an) et Liège (232.299 euros, +0,1%). La province de Hainaut reste la moins chère avec 196.536 euros en moyenne pour une maison (+0,7%).

La tendance est similaire concernant les appartements. Ce type de bien est moins cher dans le Hainaut (171.369 euros en moyenne) malgré une belle hausse de 4% en 2024. Les prix ont en revanche baissé partout ailleurs: -3,5% en province de Namur (196.995 euros), -1,4% en province de Liège (188.203 euros) et -0,8% dans le Luxembourg (222.760 euros). Le Brabant wallon a aussi connu une minuscule diminution, le prix moyen d’un appartement passant de 265.164 euros en 2023 à 265.088 euros en 2024.

En Flandre, les prix des maisons ont augmenté partout pour une hausse globale de 2,5%, à 367.595 euros. Les appartements se vendaient en moyenne à 282.574 euros, soit 2,2% de plus qu’en 2023.

L’âge moyen de l’acheteur belge a légèrement baissé en Wallonie, passant de 40 à 39 ans, soit la moyenne nationale. Il est également de 39 ans en Flandre et de 40 ans dans la capitale.

La part des jeunes acheteurs poursuit sa baisse, passant de 29,3% d’acheteurs de moins de 30 ans en 2023 à 29,1% en 2024.