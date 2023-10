Le nombre de demandes de crédit hypothécaire au plus bas depuis 10 ans

Le nombre de demandes de crédit hypothécaires a fortement diminué durant le troisième trimestre 2023, par rapport à la même période un an auparavant. Il s’agit même du plus faible nombre de demandes depuis dix ans, rapporte lundi la fédération du secteur financier Febelfin, se basant sur des statistiques de l’Union professionnelle du crédit (UPC).

Taux d’intérêt élevés (entre 3,40% et 5,26%), biens immobiliers hors de prix, exigences PEB… Acquérir un bien immobilier a aujourd’hui tout du casse-tête et les potentiels candidats-acheteurs font souvent marche arrière à la vue du budget astronomique que demande l’achat d’une maison. Résultat: les clients se font rares dans les agences, chez le notaire et le banquier.

Tout cela, combiné à la faible confiance des consommateurs « continuent à peser sur la demande et entraînent donc une baisse du nombre de crédits octroyés », a expliqué Ivo Van Bulck, secrétaire général de l’Union professionnelle du crédit, par voie de communiqué.

En un an, le nombre de demandes de crédit s’est en effet réduit d’environ 15,5%. Il s’agit du plus faible niveau observé lors d’un troisième trimestre sur près de vingt ans. En conséquence, l’octroi de crédit a lui aussi diminué de manière substantielle. Au troisième trimestre, seuls 43.000 contrats de crédit hypothécaire ont ainsi été conclus en Belgique, pour un montant total de quelque 7,2 milliards d’euros (hors refinancements). Soit 29% de contrats en moins par rapport à l’an dernier.

Baisse des demandes mais montants stables

Toujours selon l’UPC, la diminution du nombre des demandes de crédit a été observée pour presque toutes les destinations. Tant pour l’achat que pour la construction et la rénovation. Seul le nombre de demandes de crédit pour l’achat + rénovation d’un logement (+41) a connu une légère augmentation d’un peu moins de 1%.

Mais le montant moyen des crédits octroyés est resté relativement stable. Petite exception pour le montant moyen d’un crédit pour l’achat d’un logement + rénovation, qui lui a connu une

nouvelle diminution et est tombé à environ 188.000 EUR.

Compte tenu des taux d’intérêt à la hausse, les contracteurs d’un crédit hypothécaire choisissent la sécurité et optent à 97% pour un taux d’intérêt fixe. Environ 3% des emprunteurs ont privilégié un taux

d’intérêt variable assorti d’une période initiale de fixité des taux entre 3 et 10 ans. A peine 0,2% des emprunteurs ont choisi un taux variable annuellement.