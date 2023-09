Ce que les chiffres des prêts des entreprises belges nous disent sur la santé de l’économie

Encours en hausse, demande en hausse (mais montant demandé en baisse), prêts donnés en baisse… la Febelfin présente les chiffres du deuxième trimestre derrière les prêts des entreprises. Quels sont les signes pour l’économie ?

La Febelfin, fédération du secteur financier belge, s’est penchée sur les chiffres des prêts dans le monde des entreprises. Elle constate, en résumé, que « l’environnement économique pèse sur la nouvelle production de crédits aux entreprises ».

Prêts demandés : en hausse, mais pour des plus petites sommes

Au cours du deuxième trimestre, les entreprises ont demandé 6,4% de prêts de plus que lors des mêmes mois en 2022. Ce qui fait une différence assez marquée avec la demande de prêts chez les particuliers. Elle est nettement en baisse, notamment en ce qui concerne les prêts hypothécaires.

Cela est également un certain signe de résilience pour l’économie. Dans le contexte actuel d’inflation, de hausse des taux d’intérêt et de ralentissement dans la croissance, la demande des prêts est une des jauges de l’activité. Pour les sociétés non-financières, une baisse de la demande est cependant remarquée. Mais elle est moins prononcée que lors du premier trimestre : signe que la situation s’améliore.

Le montant total demandé est cependant en baisse. Mais que légèrement : -0,5%, par rapport à un an. Lors des trimestres précédents, cette baisse était beaucoup plus marquée. « La raison pour laquelle la demande de crédit a diminué en montant est probablement liée à une baisse des demandes de crédit pour des investissements fixes », ajoute la fédération.

Graphique : Febelfin

Prêts accordés : en baisse

De l’autre côté du guichet de la banque, le constat est cependant différent. Le nombre de prêts accordés a baissé de 5,6%. Le montant total de prêts produits n’a quant à lui que baissé de très peu : -0,3%.

Graphique : Febelfin

Malgré cette baisse, « le degré de refus du deuxième trimestre 2023 a atteint son niveau le plus bas si l’on considère tous les deuxièmes trimestres depuis 2019 », selon la fédération. Les banques auraient également assoupli leurs conditions. Voilà un signe positif : les prêts restent grandement possibles pour les entreprises.

Encours des prêts : toujours en hausse

Fin juin, l’encours des prêts était de 189,4 milliards d’euros. Une hausse de 2,6% par rapport à juin 2022. La Febelfin ajoute que sur l’année 2022, malgré une hausse des taux, l’encours a augmenté de 5,9%. Soit plus que les 3,4% de 2020, lors de la pandémie.

La hausse ralentit néanmoins, ajoute la Febelfin. « L’encours a continué d’augmenter, mais depuis août 2022 (8,5%), cette hausse a été, chaque mois, un peu moins forte qu’au cours du même mois de l’année précédente. »

Un encours qui augmente mais un montant de prêts produits qui baisse, comment l’expliquer ? « La contraction de la production de crédit et, en parallèle, l’augmentation de l’encours pourrait indiquer que les entrepreneurs tirent un peu plus de crédits sur les lignes de crédit qui leur ont été accordées », ajoute la fédération. Là aussi, c’est le signe que les entreprises ont encore de la marge pour obtenir des crédits ou d’obtenir plus d’un crédit.

Graphique : Febelfin

A quel taux ?

En juin 2023, le taux d’intérêt moyen pondéré sur les nouveaux crédits aux entreprises était de 4,37%, note la fédération également. En mai, il était encore à 4,07%. En juillet, il a cependant encore augmenté, à 4,47%. « Les taux d’intérêt ont fluctué autour de 1,5% pendant plusieurs années, mais à partir de février 2022, ils ont commencé à augmenter en raison de la hausse des taux du marché », rappelle la Febelfin.

Mais ces taux pourraient désormais avoir atteint un plafond. La semaine dernière, la BCE a fait comprendre que la hausse des taux d’intérêt directeurs était terminée pour l’instant. Cela devrait aussi se répercuter sur les taux que les banques proposent aux clients. Mais une baisse ne devrait cependant pas avoir lieu avant un bout de temps.