Le marché immobilier résidentiel a déjà retrouvé son rythme

Moins dynamique depuis 9 mois – surtout en Flandre – selon les notaires, le marché immobilier résidentiel a néanmoins retrouvé son rythme de croisière malgré un début d’année chahuté. Tant le nombre de transactions que les prix se stabilisent.

C’est surtout en Flandre – avec une baisse du nombre de transactions de l’ordre de -5% – que l’activité immobilière s’est tassée ces 9 derniers mois. En Wallonie, par contre, elle se maintient. C’est ce que révèle le tout dernier baromètre immobilier de la Fédération du notariat (Fednot) publié ce jeudi matin.

Le prix moyen d’une maison est lui aussi resté pratiquement stable par rapport à 2022 : +1% sans tenir compte de l’inflation. Le prix d’un appartement a même augmenté de +3% (hors inflation).

Refroidissement sévère en janvier et février

Alors experts et médias se sont-ils fourvoyés en annonçant des baisses d’activité préoccupantes par endroits sous prétexte d’absence d’offres en vitrine? En janvier et février dernier, le nombre de transactions a chuté de plus de 10% par rapport à 2022. Mais a contrario, dès cet été, l’activité rebondissait avec des hausses de 5% en juin et juillet… avant une nouvelle tendance baissière dès le mois d’août. Rien de surprenant, selon les notaires, puisque les mois d’été sont généralement plus calmes sur le marché de l’immobilier.

Pour le notaire Renaud Grégoire, la situation générale, déjà connue, se maintient : «Cela fait maintenant plusieurs mois que le marché se stabilise. Le nombre de transactions diminue et les biens se vendent sensiblement moins vite. L’incertitude qui plane autour des taux d’intérêts hypothécaire est certainement la principale cause de ce refroidissement du marché».

En Wallonie, on trouve néanmoins d’une province à l’autre des écarts d’activité importants : si le Hainaut se maintient bien (+3,3%), la province du Luxembourg enregistre une baisse du nombre des transactions de -6,3% ; mais il faut dire que l’activité y avait été particulièrement forte l’an dernier et que le prix des maisons y a gonflé comme nulle part ailleurs. Sur 5 ans, les notaires chiffrent la hausse à +44%! «Après plusieurs mois d’euphorie, les choses semblent se remettre en place», commente Renaud Grégoire, qui ne relève aucune baisse spectaculaire au niveau des prix, juste un réajustement par endroits.

Appartements neufs faiblards

Sur l’ensemble des appartements vendus en Belgique au cours des 9 premiers mois de 2023, seuls 14,3% étaient des appartements neufs. Il s’agit du plus petit pourcentage enregistré au cours des 5 dernières années, relèvent les notaires, sans préciser si ce ressac est dû à la baisse du pouvoir d’achat des demandeurs ou à l’absence d’offre vu le manque de nouveaux développements.