Le marché immobilier résidentiel bruxellois reste stable après la hausse de la pandémie

Les maisons et appartements à Bruxelles retrouvent à peu près leurs valeurs d’avant la pandémie de coronavirus, dans un marché de l’immobilier résidentiel qui se stabilise, ressort-il mardi du rapport annuel de la commission de l’immobilier de l’Union des géomètres-experts de Bruxelles (Ugeb).

La performance énergétique prend quant à elle de plus en plus d’importance.

Les valeurs des maisons unifamiliales, des immeubles de rapport et des appartements se sont soit stabilisées, soit ont diminué l’an dernier.

C’est le cas des appartements. Leur prix a diminué (-5%) pour la première fois en 10 ans concernant les ventes de gré à gré, tandis que la légère baisse (1 à 2%) se confirme en vente publique. Outre la localisation et l’époque de construction notamment, la performance énergétique revêt une nouvelle importance: les acheteurs tiennent compte du coût de travaux d’amélioration, surtout quand ces travaux dépendent de la copropriété (isolation du toit, de la façade…).

Maisons et immeubles

Les maisons d’habitation aussi accusent une baisse, constante depuis 2021. Ce segment du marché avait nettement augmenté entre 2018 et 2020, puis s’était essoufflé. L’indice calculé en 2024 a perdu en un an 5,5% pour les ventes de gré à gré, 4,5% en vente publique. Il est ainsi revenu au niveau de 2020.

De leur côté, les immeubles de rapport (composés de plusieurs logements locatifs) restent stables. Entre 2023 et 2024, l’indice a pris +1,3% en vente de gré à gré et -2% en vente publique. Là encore, les indices sont comparables à ceux de 2020.

Outre la situation et l’état du bien, les potentielles infractions urbanistiques et la performance énergétique sont scrutées. L’impossibilité en 2022 d’indexer les loyers pour les PEB F et G ainsi que la limitation de cette indexation à 50% pour les certificats E expliquent cette attention particulière.