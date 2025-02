La hausse des loyers en Belgique a largement dépassé celle des pays voisins

La hausse des loyers en Belgique a “largement” dépassé la progression dans les pays voisins, analyse mardi le directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, Eric Dor.

Entre janvier 2021 et janvier 2025, les loyers ont en effet augmenté de 18,3% en Belgique, contre 6,8% en France, 7,1% au Luxembourg, 8% en Allemagne et 11,5% aux Pays-Bas, détaille-t-il.

Même constat pour les achats

Le même constat peut-être établi pour le prix d’achat des logements au cours de cette période. Le prix moyen a augmenté de 15,3% en Belgique, contre une hausse de 6,2% en France de 0,3% en Allemagne et même une baisse de 2,63% au Luxembourg. Les Pays-Bas ont toutefois enregistré une augmentation supérieure, qui s’élève à 31,3%.

Plus en détails, la hausse du prix d’achat pour les logements neufs était de 16,1% en Belgique, contre 8,9% en France, 7,6% en Allemagne et 4,2% au Luxembourg. Elle s’élevait à 26,5% aux Pays-Bas. Quant aux logements anciens, la hausse du prix d’achat s’est élevée à 15,1% en Belgique, contre une augmentation de 5,8% en France et une baisse de 5,2% au Luxembourg et de 0,9% en Allemagne. Cette hausse était de 31,5% aux Pays-Bas.