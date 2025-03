Les loyers en hausse de 5%

Selon le baromètre annuel de Federia, les loyers bruxellois et wallons ont grimpé d’environ 5% en 2024. Le loyer moyen a franchi la barre historique des 800 euros au sud du pays.

Chaque année, Federia, la Fédération des agents immobiliers francophones, publie son baromètre locatif. Il n’est évidemment pas exhaustif (des biens se louent hors du circuit des affiliés de la fédération), mais donne une image assez précise de la réalité des marchés. Federia n’analyse que les nouveaux baux enregistrés, en baisse de 10% en 2024 à 70.000. Cette tendance à la baisse est générale dans le pays, mais plus marquée à Bruxelles où la loi de l’offre et de la demande est très déséquilibrée. En 2024, les loyers ont augmenté de 5% à Bruxelles, selon le baromètre.

Un loyer moyen à 1.321 euros

Le loyer moyen, tous types d’habitation confondus, s’élève désormais à 1.321 euros. La ventilation est la suivante : 1.255 euros pour un appartement, 854 euros pour un studio, 2.220 euros pour une maison mitoyenne. Selon Federia, à Bruxelles, neuf loyers sur dix concernent un appartement. Woluwe-Saint-Pierre demeure la commune la plus chère (1.486 euros), devant Ixelles (1.368) et Woluwe-Saint-Lambert (1.353). À l’inverse, seules Ganshoren (956), Jette (976) et Anderlecht (973) se situent encore sous la barre des 1.000 euros.

Wallonie: la barre symbolique des 800 euros a été franchie.

En Wallonie, la hausse est un peu moins marquée (4,12%), mais, pour la première fois, la barre symbolique des 800 euros a été franchie. Sur un an, le loyer moyen, tous types d’habitation confondus, a grimpé de 795 à 827 euros. Le Brabant wallon est évidemment la province la plus chère (1.122 euros). Les autres provinces se tiennent dans un mouchoir de poche : Luxembourg (814), Namur (795), Liège (776) et Hainaut (775). Signalons encore qu’en Flandre, les loyers ont augmenté plus sensiblement (6,13%).