La plateforme Zimmo reprend le site Logic-Immo.be au groupe IPM

La plateforme immobilière Zimmo, filiale de Mediahuis, acquiert la marque Logic-immo et les clients du site immobilier Logic-Immo.be auprès du groupe IPM, annonce-t-elle mercredi.

Cette acquisition permet à Zimmo « d’accroître significativement » sa part de marché à Bruxelles et en Wallonie. Le prix d’acquisition n’a pas été communiqué.

La plateforme assure que les visiteurs et les utilisateurs de Logic-Immo.be ne subiront aucun changement car le nom de domaine Logic-Immo.be renverra à Zimmo.be.

Zimmo propose des annonces pour plus de 110.000 biens en ligne en Belgique et à l’étranger. Avec cette transaction, la plateforme dit acquérir une part importante du marché de la recherche de logements à Bruxelles et en Wallonie. Ensemble, Zimmo et Logic-Immo englobent 7,5 millions de visiteurs mensuels.