La baisse des taux a relancé les crédits hypothécaires au deuxième semestre 2024

Après une année de pause, la production de nouveaux crédits hypothécaires a renoué avec la croissance en 2024, portée par la baisse des taux d’intérêt qui s’est surtout concrétisée en seconde partie d’année, a annoncé jeudi Febelfin.

Selon les chiffres de la fédération du secteur financier, le nombre total des demandes de crédit en 2024, en excluant les refinancements, a augmenté d’environ 10% par rapport à l’année 2023, à 294.000 demandes. Cette augmentation est plus marquée encore exprimée en montant, avec une hausse de 15% par rapport à 2023 (55,6 milliards d’euros demandés).

Au cours de l’année 2024, plus de 186.000 dossiers de crédits (+3%), hors refinancement, ont été finalisés pour un montant de plus de 31,2 milliards d’euros. Cela représente une hausse de 4,4% par rapport à 2023 (29,9 milliards d’euros). On reste toutefois assez loin des années 2019, 2021 et 2022 qui avaient vu la production annuelle dépasser à chaque fois les 41 milliards d’euros.

Reprise après un mauvais début

L’année 2024 avait pourtant plutôt mal débuté avec un premier semestre “en demi-teinte”, selon Febelfin. Le second semestre s’est, quant à lui, inscrit dans une tendance positive expliquée par la baisse des taux amorcée au début de l’année 2024.

“Les taux d’intérêt ont donc joué un rôle majeur dans l’évolution constatée l’an dernier. Sur la base des chiffres publiés par la Banque nationale de Belgique, ces taux oscillaient en novembre 2024 entre 2,97% (pour les crédits à taux variable assortis d’une période initiale de fixité du taux de plus de 10 ans) et 4,74% (pour les crédits assortis d’une période initiale de fixité du taux jusque 1 an)”, constate l’organisation sectorielle.

Sur le seul quatrième trimestre de 2024, le nombre de demandes de crédit, hors celles relatives aux refinancements externes, a bondi de 21,5% par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le montant sous-jacent des demandes de crédit a augmenté plus encore, de l’ordre de près de 33%, au cours du dernier trimestre 2024.