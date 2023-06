Changement d’actionnariat chez C21 Benelux

Un an et demi après la désignation d’Olivier Laporta au poste de CEO de Century 21 Benelux, l’actionnaire principal du réseau d’agences immobilières Grégory Maquet a décidé de céder l’entièreté sa participation, à savoir ses 65%.

L’avocat Claude Bontinck reprend 15% des parts, et Robert Levy (Interimmeuble), déjà présent dans le groupe à hauteur de 35%, rachète 50%. Ce dernier devient ainsi l’actionnaire majoritaire d’Avana, société mère de Century 21 Benelux. L’opération a été approuvée par la master franchise américaine.

Grégory Maquet continuera à siéger au conseil d’administration.

Cette revente s’accompagne d’un remaniement du conseil d’administration. Grégory Maquet continuera à y siéger, sa connaissance de Century 21 Benelux étant essentielle (il fait partie du pôle d’investisseurs ayant racheté le réseau en 2015). A ses côtés, on retrouvera Robert Levy, Claude Bontinck, le baron Bernard de Gerlache et Christophe Picard (CEO de la société Invest for jobs, important partenaire financier de C21 Benelux de longue date).

En cédant ses parts, Grégory Maquet souhaite se recentrer sur d’autres activités, dont la finalisation de la vente de Digistone et le développement de sa nouvelle société Watch. Celle-ci proposera dès juillet de la promotion immobilière en Belgique (le groupe a déjà pris position pour développer 400 logements sur les quatre prochaines années) et des opérations marchandes en Espagne, au Portugal et au Maroc, trois pays où il vise le marché des secondes résidences.