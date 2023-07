Un nouveau plan pour Decathlon

La chaîne française de distribution d’articles de sport va diminuer le nombre de ses marques propres.

On subodorait que l’arrivée à la direction générale en mars 2022 de Barbara Martin Coppola (la première à ne pas appartenir au sérail Mulliez) allait secouer le cocotier Decathlon. Nous y sommes. L’ancienne responsale du numérique chez Ikea a récemment présenté son plan au personnel. Il vient de fuiter dans la presse française: Decathlon va simplifier son offre et faire le ménage dans ses marques propres. De 49, elles ne seront plus que 15 l’année prochaine.

L’idée est de rationnaliser la production, le marketing et la communication et d’éviter les doublons entre les marques. Kipsta aurait été choisie pour tous les sports collectifs, Tribord pour tout ce qui touche à l’eau, etc. En supprimant les doublons et en limitant les marques, Decathlon entend libérer 20% de la place dans des magasins, entre autres pour les grandes marques internationales.