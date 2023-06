Wallonie Entreprendre revend 2,2% d’Odoo et engrange une belle plus-value

A la faveur d’une opération de rachat d’actions à 150 millions par l’américain General Atlantic, le fonds public wallon Wallonie Entreprendre réalise une importante plus-value pour un quart de sa participation dans la multi-licorne belge.

C’est une belle opération pour Wallonie Entreprendre. La transaction était dans l’air depuis quelques semaines déjà, mais voilà qu’elle vient de se confirmer. L’outil économique et financier de la Wallonie au service des entreprises (comme il se décrit lui-même) vient de réaliser une plus-value sur Odoo dans laquelle la SRIW (ancêtre de WE) était actionnaire (un peu plus de 10 millions précédemment investis). L’acteur wallon a, en effet, décidé de se séparer d’environ un quart de sa participation dans Odoo pour réaliser sa plus-value.

C’est dans le cadre d’une opération de rachat d’actions par l’américain General Atlantic à hauteur de 150 millions que WE a vendu 2,2% de ses quelque 8,3% d’actions dans Odoo pour… plus de 70 millions d’euros, qui est le total de sa plus-value. Probablement l’une des plus belles sorties de WE sur ces 10 dernières années à côté de Ogeda, la biotech dans laquelle elle avait déjà investi.

Soutenir d’autres projets

Cette sortie partielle de WE va permettre au bras wallon d’investissement de soutenir d’autres projets (400 millions sont investis chaque année), mais il lui restera encore 6,1 % de l’entreprise ce qui en fait le troisième plus gros actionnaire, derrière Fabien Pinckaers, CEO et fondateur (qui a toujours plus de 50% d’Odoo), et Summit Partners. Un peu plus de 6% qui valent une fortune : en effet, malgré la baisse généralisée des valorisations d’entreprises tech, Odoo a encore vu sa valorisation augmenter, en parallèle à la croissance de ces activités. La récente opération valorise Odoo 10% de plus que l’an passé. Soit 3,52 milliards d’euros… Une « triple licorne » si l’on s’en tient au jargon de la tech.

L’arrivée de General Atlantic serait un signal positif pour continuer l’expansion mondiale d’Odoo que rien ne semble arrêter. Et vu que ses parts de marchés ne sont que de 0,1%, tout porte à croire que la croissance est encore et toujours à l’horizon…