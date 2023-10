Un logiciel pour gérer son activité de thérapeute

Theradoo, une start-up liégeoise, propose un outil de gestion en ligne augmenté pour les thérapeutes du domaine non médical. Il est personnalisable et permet d’intégrer les protocoles propres à la profession du praticien. Tout est à portée de clic.

“Theradoo, c’est l’outil dont j’avais besoin”, sourit Vincent Dellicour, informaticien qui exerce à titre complémentaire comme réflexologue. “Quand j’ai lancé mon activité de thérapeute, je n’ai pas trouvé de logiciel adapté à mes besoins. J’ai donc décidé de le développer moi-même.” Pour ce faire, il s’est associé à son frère, également ingénieur en informatique. Le duo maîtrisant les connaissances nécessaires au développement du produit, l’investissement financier de départ fut limité, soit moins de 500 euros pour l’hébergement du site web. “L’investissement se compte davantage en heures de travail. Pour lancer un produit minimum viable, il nous a fallu six mois.”

La formule d’abonnement se veut démocratique car “nous nous adressons à des petites sociétés, à des praticiens qui exercent à côté de leur job principal et qui ne dégagent pas nécessairement de gros revenus”. Deux mois d’essai sont offerts. Les tarifs s’élèvent ensuite à 25 euros par mois (TVA comprise) ou à 250 euros pour un abonnement annuel.

L’outil est complet et en constante évolution, en fonction des besoins des thérapeutes. Il permet de gérer le fichier clients et l’agenda, de fixer les rendez-vous en ligne, d’envoyer des SMS de rappel, de noter l’anamnèse et le contenu des consultations, de générer les factures et d’établir le bilan comptable. Mais pas seulement…: il propose également une page web personnalisée pour celles et ceux qui ne disposent de site et, selon les demandes, il peut intégrer les protocoles et la théorie nécessaires à la pratique. De base, on y retrouve un lexique reprenant les pathologies et tout ce qui concerne les huiles essentielles, les fleurs de Bach, les points d’acupuncture, etc. Idéal pour discrètement se rafraîchir la mémoire en cours de consultation.

Partenariats avec des centres de formation

Très important pour son business model, Theradoo développe des partenariats avec des centres de formation. “Nous leur proposons des modules spécifiques, explique Vincent Dellicour. En sus de l’application de base, nous implémentons les protocoles de consultation propres à la discipline étudiée, des lexiques professionnels, le contenu de la formation.”

L’entrepreneur crée ainsi ce qu’il appelle un triangle vertueux. “C’est bingo, dit-il. Le centre de formation enrichit son offre et nous attirons des clients supplémentaires. Accessoirement, notre partenaire empoche une commission de 10% par abonnement. Ça lui coûte zéro euro, il doit juste faire la promotion de notre plateforme. Quant au thérapeute, il dispose d’un logiciel adapté à sa pratique.”

Etonnamment, l’outil développé en terre liégeoise se vend davantage outre-Quiévrain que dans notre pays. Plus de 80% de ses clients sont français. Mais tout s’explique: “Les thérapies douces sont plus développées en France, en tout cas les centres de formation d’importance y sont plus nombreux, tout comme le nombre de praticiens”, constate Vincent Dellicour. Une commerciale freelance vient d’être engagée afin d’approfondir la prospection chez nos voisins français. Car nul n’est prophète en son pays… D’ailleurs, les Etats-Unis et le Canada seront les prochains marchés visés. La version anglophone est déjà prête.