Le groupe Tero se diversifie dans le team-building avec la start-up atlasGo

La société des frères Lhoist rachète la start-up belgo-californienne atlasGO.

On les connaissait actifs dans la restauration, l’organisation d’événements ou le sport à travers le padel. Les frères Lhoist ajoutent une nouvelle corde à l’arc du groupe Tero, avec le rachat de la start-up atlasGO. Celle-ci a développé une application, désormais appelée teroGO, qui permet de stimuler le team-building et l’engagement des employés d’une société. Cette application propose plusieurs centaines d’activités, de la course à pied au yoga, en passant par la cuisine, à réaliser entre collègues. Ils se fixent des défis, dont la réalisation peut ensuite être convertie en actions sociales ou environnementales (un arbre planté pour chaque km parcouru, dons à une asbl lorsqu’un objectif est atteint, etc).

« Booster notre mission et notre impact »

« Nous travaillons avec tout type d’entreprises, explique Tommy Roch Querton, un Belge parti à San Francisco et qui y a cofondé atlasGO. Certaines veulent créer un engouement dans plusieurs localisations pour créer une cohésion de groupe comme Sisley, Belron, ou Orange. D’autres cherchent plutôt à développer le bien-être et leur stratégie RSE avec des challenges locaux comme Luminus, Belfius, ou D’Ieteren Auto qui travaillent avec nous depuis 5 ans. Avec le groupe tero, nous allons pouvoir booster notre mission et notre impact. » Depuis sa création en 2016, l’application a déjà touché 150.000 employés en Europe et aux Etats-Unis. Elle a permis de lever 20 millions d’euros redistribués à des associations à travers le monde.

Du côté du groupe tero, on est convaincu que la solution développée par atlasGO permettra d’offrir aux entreprises un outil supplémentaire pour la gestion de leurs équipes. « Avec l’avènement du télétravail, beaucoup d’employeurs sont confrontés à la question de la rétention du personnel, du burn-out et du développement de la culture d’entreprise, souligne Nicolas Lhoist, CEO de tero. Nous répondons à ce besoin avec teroGO, outil hybride, à la fois en ligne et en présentiel, qui permettra de connecter les employés tout au long de leur parcours dans l’entreprise.»

L’intégration de l’équipe d’atlasGO portera les effectifs du groupe tero à 180 personnes.