Anaitha, un mocktail “fun et inclusif” pour les fêtes

Une boisson sans alcool qui sort de l’ordinaire, mieux, un mocktail “fun et inclusif”, voilà ce que proposent les créateurs d’Anaitha.

“Comme nous ne buvons pas d’alcool, nous voulions trouver une alternative aux boissons non-alcoolisées, en développant un produit à part entière, qui n’imite pas ce qui existe déjà sur le marché, et qui soit surprenant, fun, et inclusif”, explique à Trends Tendances Karim Deenmahomed. Avec son partenaire Thibault Ferain, ils aboutissent après de nombreux tests d’infusion dans leur cuisine à une boisson à base de lavande, de cardamome et de citron, sur laquelle – et c’est toute l’originalité du concept – vient se poser une mousse sophistiquée “onctueuse et veloutée”, aromatisée au yuzu et au cacao.

Le nom “Anaïtha » renvoit aux origines mauriciennes de son concepteur. “C’est un nom que j’ai entendu à l’île Maurice pour la première fois. Ce nom avait une belle sonorité, et en me renseignant davantage, j’ai découvert que dans la mythologie perse, il signifie ‘immaculée’, explique Karim Deenmahomed.

En octobre 2021, les deux entrepreneurs originaires de la région de Dinant décident de se faire accompagner par le programme d’accélération pour start-up Story Camp de Cap Innove, pour établir leur business plan et trouver leur public, via, notamment, des sondages réalisés sur les réseaux sociaux. “Notre public-cible est principalement jeune et féminin”, explique Karim Deenmahomed qui travaille à titre principal en tant que designer industriel pour la société de train Yellow Window. Thibault Ferain est lui, analyste financier dans une banque belge et s’occupe, en toute logique, de la partie financière du projet.

A l’automne 2022, toujours sous l’impulsion de Cap Innove, la boisson est lancée sous sa forme actuelle. “Toute notre signalétique, notre marketing et notre identité graphique sont tournés vers ce public plus féminin. Nous nous adressons aussi aux personnes qui ne peuvent pas boire d’alcool pour raisons de santé ou de par leurs convictions religieuses”, déclare Karim Deenmahomed.

Concours innovation

Le financement pour commercialiser le produit émane d’une bourse de 40.000 euros décrochée lors de l’appel à projet “Rayonnement Wallonie” de Start Invest. “Ils ont été séduits par le côté innovant de “design gastronomique” de notre projet. Il y a une mousse liquide, deux textures différentes…Mais aussi, par notre volonté de faire changer cette mentalité clichée de la boisson sans-alcool synonyme de fête ennuyeuse”, commente le concepteur.

Trouver un producteur qui accepte de produire leur boisson n’a toutefois pas été facile. “Les producteurs étaient réticents à accepter notre proposition car ils étaient habitués à la production d’alcool. Adopter un nouveau processus pour fabriquer des boissons sans alcool impliquait un changement significatif dans leurs méthodes de production, ce qui constituait un obstacle majeur à notre collaboration”, explique Karim Deenmahomed.

Les deux créateurs des boissons Anaitha analysent actuellement comment augmenter le volume de leur production, avant de lancer éventuellement un nouvel arôme. “On veut voir comment on pourrait faire évoluer le projet, comment maximiser la rentabilité. C’est un produit qui n’est pas figé, qui va s’adapter aux besoins du marché, nous restons flexibles suite à nos expériences de terrain”, expliquent-ils. Récemment, une déléguée commerciale les a rejoints pour couvrir la Wallonie qui compte déjà 40 points de vente.