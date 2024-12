SFPIM International soutient les investissements étrangers de nos entreprises

Fonds spécialisé de la Société fédérale de participations et d’investissements (SFPIM), SFPIM International fournit non seulement des capitaux, mais également de l’expertise aux entreprises qui souhaitent investir à l’étranger. Rencontre avec sa nouvelle présidente, Carina Sutera Sardo, et son CEO, André Deltenre.

SFPIM International est l’un des trois fonds spécialisés de la Société fédérale de participations et d’investissements, avec SFPIM Real Estate et SFPIM Relaunch. Anciennement connue sous le nom de SBI (Société belge d’investissement) jusqu’en 2021, SFPIM International est filiale à hauteur de 85% de l’État via SFPIM et 15% pour le privé dont notamment BNP Paribas Fortis et ING. C’est en 1971 que ce fonds spécialisé a été lancé afin “d’apporter des capitaux et du savoir-faire aux investissements étrangers réalisés par des sociétés belges du secteur privé”. Voilà donc plus d’un demi-siècle que SFPIM International joue le rôle de partenaire de confiance auprès des entreprises qui investissent à l’étranger.

Depuis cinq ans, elle connaît un boost notable, grâce à ses actionnaires de référence SFPIM et BNP Paribas Fortis, avec deux augmentations de capital réussies, portant ses moyens bien au-delà de 100 millions d’euros. Elle entend se positionner comme un moteur d’économie durable et de prospérité sociale sur le long terme, et pleinement dans les choix stratégiques de sa maison mère SFPIM, en l’occurrence la finance, les secteurs de l’aéronautique, la santé et les sciences de la vie, l’innovation et la technologie, la transition énergétique et le développement durable, et finalement les utilités, les transports et la mobilité.

Un savoir-faire reconnu

Son objet principal est donc de cofinancer à moyen et long terme les investissements étrangers de nos entreprises. “Nous n’apportons pas que du cofinancement aux entreprises que nous accompagnons, précise André Deltenre, CEO de SFPIM International, mais également une expertise et un savoir-faire acquis au fil des années. Chaque pays où une entreprise belge investit présente des spécificités, que ce soit en termes de réglementations, obligations, culture, etc. Nous l’aidons à démarrer son projet en collaboration avec d’autres partenaires tels que les banques et sociétés d’investissement publiques ou privées. Nous ne sommes pas en concurrence avec ces institutions ; nous sommes là en support.”

“Nous n’apportons pas que du cofinancement aux entreprises, mais également une expertise et un savoir-faire acquis au fil des années.” – André Deltenre, CEO

Depuis sa création, SFPIM International a investi dans plus de 350 projets répartis dans plus de 60 pays à travers le monde. Le savoir-faire et les connaissances acquises tout au long de ces années se retrouvent au sein de SFPIM International, parmi ses collaborateurs ainsi que son conseil d’administration. L’arrivée de la nouvelle présidente, Carina Sutera Sardo, en septembre dernier, l’illustre parfaitement. Deputy CFO et head of treasury, trade and export finance du groupe John Cockerill qu’elle a rejoint en 2015, Carina Sutera Sardo a auparavant travaillé une petite vingtaine d’années chez BNP Paribas Fortis où elle a gravi les échelons jusqu’au poste de head of trade finance. Avec toujours en ligne de mire et en fil rouge son parcours à l’international. C’est au vu de cette double compétence, internationale et financière, que la présidence de SFPIM International lui a été proposée.

Forte de sa contribution aux financements des développements des activités de John Cockerill à l’international, Carina Sutera Sardo entend mettre cette expertise au service de SFPIM International. Sa connaissance des dynamiques globales et des défis auxquels sont confrontées les entreprises belges tournées vers l’étranger est un atout pour soutenir leur croissance et leur expansion, et pour permettre à SFPIM International de renforcer son rôle d’accélérateur de l’internationalisation des entreprises belges.

Partenariat sur le long terme

“Notre portefeuille est étendu et diversifié sectoriellement et géographiquement, détaille-t-elle. Il reflète les secteurs les plus importants de notre économie. Ce qui caractérise SFPIM International, c’est sa proximité avec l’entreprise, ses dirigeants et la stratégie qu’elle entend mener. Nous nous inscrivons dans un partenariat sur le long terme et nous constatons que bon nombre d’entreprises reviennent pour un deuxième, voire un troisième projet à l’international. Au sein du conseil d’administration figurent des personnes qui ont une connaissance approfondie de l’international. Dans ce dernier, l’expérience compte vraiment et apporte un réel plus aux entreprises. Globalement, notre approche comprend à la fois les aspects financiers, stratégiques et internationaux.”

Cette connaissance de l’international a contribué au développement de nombreuses grandes entreprises, mais également de PME innovantes et performantes. On retrouve, entre autres, des sociétés actives dans la distribution d’engins de génie civil et de construction, le traitement des eaux usées ou encore la fabrication de machines-outils. Plus récemment plusieurs projets avec une connotation ESG majeure ont été financés.

SFPIM International propose une gamme de produits tels que les prêts subordonnés ainsi que les prêts participatifs accordés à une filiale étrangère. Elle soutient également des prises de participation majoritaire d’une entité étrangère. En ce qui concerne les projets, ceux-ci peuvent se concrétiser à l’étranger sous forme de nouvelles implantations, d’extensions de projets existants ou encore d’acquisitions de sociétés existantes. SFPIM International est active dans le monde entier, aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents, mais n’impose pas d’orientations géographiques. “Nous suivons l’entreprise dans son choix international et adaptons le financement en fonction des risques auxquels l’entreprise devra faire face, précise la présidente. Si nous sommes présents sur certains marchés difficiles, précisons que les pays sous sanctions et/ou sous embargos sont exclus.”

Promotion de la Belgique

“Nous captons toute une série de projets d’une certaine taille, reprend André Deltenre. Nous avons ainsi cofinancé dernièrement de nouvelles usines d’assemblage en aérostructures en Roumanie et au Maroc. Ces investissements permettront d’augmenter les productions belges tout en permettant d’éviter des risques de business interruption.” Le CEO ajoute qu’en aucun cas des délocalisations sociales sont tolérées. “La SFPIM International accompagne nos entreprises sur des marchés porteurs de manière générale. C’est une manière efficace de faire la promotion de notre pays au travers de ses entreprises et de leur savoir-faire reconnu à l’international”, conclut la présidente.