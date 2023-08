Le secteur de la construction veut créer 8.000 emplois à Bruxelles

Construcity.brussels, Pôle Formation Emploi (PFE) du secteur de la construction en Région bruxelloise, souhaite créer 8.000 emplois dans la construction afin de répondre à la demande croissante en matière de rénovation du bâti bruxellois, a-t-il annoncé mercredi. Une campagne de communication à grande échelle a été lancée fin août afin d’attirer les jeunes dans un secteur qui souffre encore de nombreux stéréotypes.

Cette campagne, qui se décline sous forme d’affiches, de capsules vidéo et de contenus publiés par des influenceurs, est décrite comme un « maillon essentiel » de la stratégie de rénovation du bâti bruxellois lancée en 2021 sous l’appellation « Renolution ». Pour se conformer aux accords de Paris, la Région bruxelloise vise en effet une moyenne de PEB C+ pour les habitations de particuliers, à l’horizon 2050, et une neutralité carbone pour les bâtiments publics d’ici 2040.

« Les coûts des énergies fossiles écrasent les ménages et les entreprises. Il faut aussi rappeler que le secteur des bâtiments, résidentiels et tertiaires, est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre en Région bruxelloise », souligne le ministre régional de la Transition climatique et de l’Énergie, Alain Maron.

Besoin de main d’oeuvre

Face à une augmentation constante du nombre de primes régionales octroyées pour la rénovation et une demande en hausse (+20% au 1er semestre 2023, par rapport à la même période l’an dernier), la Région a un besoin croissant de main d’œuvre dans un secteur qui peine à attirer.

C’est dans ce cadre que Construcity, une structure regroupant des acteurs publics comme Actiris, Bruxelles Environnement et Bruxelles Formation, ainsi que des acteurs privés tels que Embuild, confédération de la construction, a été créée. Ses missions comprennent, notamment, l’orientation, la formation et l’accompagnement des apprenants et chercheurs d’emplois ainsi que la promotion d’emplois durables dans le secteur. L’accent est également mis sur la féminisation du secteur.

« Le secteur a investi beaucoup ces dernières années afin d’offrir de meilleures conditions d’emploi et de développer de nombreuses technologies. A Bruxelles, il est l’un des meilleurs en matière d’écoconstruction », souligne le ministre bruxellois de l’Emploi Bernard Clerfayt.

En plus d’une campagne de communication, le secteur part aussi à la rencontre des Bruxellois lors d’événements festifs à l’aide de vélos cargos équipés d’un matériel didactique illustrant diverses thématiques telles que l’isolation thermique, la menuiserie ou l’électricité. En outre, une séance d’information hebdomadaire ouverte à toutes et tous est organisée et s’accompagne d’un entretien individuel.

En 2022, environ 2.500 travailleurs ont été formés à de nouvelles techniques par Construcity. En outre, 1.000 chercheurs d’emploi ont également eu accès à diverses formations.