« Construire ou rénover ne deviendra pas moins coûteux », malgré une baisse du prix des matériaux

Les prix de différents matériaux de construction sont en baisse. Mais il ne faut pas pour autant s’attendre à une baisse des tarifs pour les travaux de construction ou de rénovation, selon la fédération du secteur. Les salaires, les terrains, les normes sur l’efficacité énergétique et les taux d’intérêt… Tous ces éléments empêcheront de quelconques rabais.

« Les fortes hausses des prix des matériaux de construction sont désormais derrière nous », note la fédération belge de la construction, Embuild. Certains d’entre eux, comme le ciment, la brique et le béton sont restés stables le mois passé. D’autres ont même baissé: notamment le plastique (-7%, malgré une hausse du prix du pétrole brut), l’acier (-3%) et le cuivre, l’aluminium et le zinc (-2,7%).

« Ces baisses de prix sont dues à la diminution des coûts de transport et de logistique, à l’affaiblissement du dollar et à la baisse de la demande en Chine, deuxième économie mondiale », note la fédération dans un communiqué. En Chine, le secteur immobilier est en plus en mauvaise posture, avec les dettes et risques de défaut de paiement de certains promoteurs. Si la crise s’approfondit davantage et tout le secteur venait à s’écrouler, les prix pourraient baisser davantage.

Baisse des prix d’une construction ? Pas si vite

Cela peut sonner comme une bonne nouvelle et comme le signe que les travaux de construction ou de rénovation seront bientôt moins chers. Mais ce n’est pas le cas, et ce pour plusieurs raisons.

D’abord, la fédération estime qu’il n’est pas sûr que cette baisse des prix puisse se poursuivre. « Cela reste difficile à prévoir. Une nouvelle hausse des prix de l’énergie ou un autre événement notable peut avoir un impact direct sur les prix des matériaux de construction », indique-t-elle. Les marchés de l’énergie, comme le gaz et le pétrole, restent en effet très tendus.

Ensuite, il ne s’agit que d’une légère baisse, et pas d’un retour à la « normale ». Les prix des matériaux sont toujours 35% plus élevés qu’avant la pandémie. Puis les matières premières ne font pas tout dans le prix final des constructions (environ la moitié des entreprises ne répercuteraient d’ailleurs pas la hausse des prix des matières premières sur les clients).

D’autres facteurs comptent également. « Par exemple, les salaires ont augmenté rapidement en raison d’une forte indexation des salaires, les prix des terrains à bâtir continuent également d’augmenter fortement et les obligations justifiées en faveur de logements plus économes en énergie font également grimper les coûts de construction « , analyse le président d’Embuild, Niko Demeester.

Et d’en conclure : « Un projet de construction ou de rénovation ne deviendra pas moins coûteux. »

Taux d’intérêt

Voilà pour la construction en tant que telle. Mais tout projet devient en réalité encore plus cher. Les taux d’intérêt ont augmenté. Ceux qui empruntent pour construire ou rénover un bien devront payer plus cher pour avoir de l’argent de la banque. Selon le baromètre des taux d’Immotheker Finotheker, le taux moyen est d’environ 3,50%.