Incapacité de moins de 4 jours? Les médecins ne se réjouissent pas tous…

Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, s’est montré favorable à ce projet de loi porté par Ecolo-Groen. Mais le corps médical est partagé.

Voici un débat qui trouve sa source dans le projet de loi Ecolo-Groen sur les certificats médicaux qui ne seraient plus nécessaires, trois fois par an, pour les trois premiers jours d’incapacité de travail. Globalement, les employeurs, patrons de PME en tête, sont vent debout contre ce projet que certains assimilent à neuf jours de congé supplémentaires.

Mais Frank Vandenbroucke, ministre fédéral de la Santé, dans une réponse parlementaire, s’est montré lui aussi favorable à cette mesure, disant soutenir la demande des généralistes. Le corps médical n’est pourtant pas du tout monolithique sur la question. Certains praticiens soulignent que cela ne va pas beaucoup alléger leur charge de travail. D’autres craignent de voir débarquer des patients malades seulement le quatrième jour. D’autres, enfin, s’inquiètent d’une mesure qui ne ferait finalement que soulager le budget de la sécurité sociale.

Jusqu’ici, seules les incapacités d’une journée (ou du premier jour d’une incapacité plus longue) sont dispensées de certificat médical, trois fois par an dans les entreprises de 50 personnes et plus. En vigueur depuis 18 mois, cette mesure donne des résultats contrastés avec, selon Acerta, une petite hausse du nombre de travailleurs malades juste une journée.