En Belgique, l’écart salarial atteint 4,5% chez les 35-44 ans et grimpe même jusqu’à 8,5% pour les 55-64 ans, ressort-il de la dernière publication de l’Office statistique Statbel. Parmi les travailleurs de moins de 25 ans, l’écart de rémunération entre les sexes est négatif, à -0,1%.

La Belgique affiche de meilleurs résultats que la plupart des autres pays européens en ce qui concerne l’égalité des salaires horaires entre les femmes et les hommes. En effet, seuls le Luxembourg, avec un écart salarial négatif de -0,2%, la Roumanie (3,6%), la Slovénie (3,8%) et la Pologne (4,5%) font mieux que le plat pays et l’Italie (5,0% également). L’écart salarial moyen au niveau européen s’élève, quant à lui, à 12,7% selon l’Office statistique Statbel.

En dix ans l’écart de rémunération a par contre diminué

Par rapport à il y a 10 ans, l’écart de rémunération entre les sexes a diminué de 4,4 points de pourcentage en Belgique et de 3,5 points dans l’Union européenne. Statbel soulève par ailleurs des disparités entre les secteurs. Ainsi, en Belgique, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes touchent particulièrement les secteurs de la production et distribution d’eau, de l’assainissement, la gestion des déchets et la dépollution.

Le milieu de l’information et communication fait également mauvaise figure puisque l’écart s’y creuse pour atteindre 11,2%. L’organisme relève en outre deux secteurs où les femmes gagnent un salaire horaire moyen supérieur à celui des hommes, à savoir les industries extractives (-4,1%) et les arts, spectacles et activités récréatives (-0,2%).