Une présence féminine qui stagne : un tiers de femmes dans les top fonctions

La présence des femmes dans les fonctions de haute direction ne progresse plus et diminue même au niveau européen. Un plafond serait-il atteint ?

Selon le rapport annuel « Women in Business » du cabinet de conseil Grant Thornton, 32,5 % de l’ensemble des postes de senior management dans le monde sont occupés par des femmes. Comparativement, ce chiffre s’élevait à 32 % l’an dernier et à 31 % en 2021. A l’échelle de l’Union européenne, la proportion occupée par la gent féminine s’établit à 33% cette année (tout comme en 2022), ce qui représente une légère diminution par rapport aux 34 % de 2021.

Une meilleure représentation dans le management opérationnel

Du positif tout de même si l’on décortique les chiffres… A l’échelle mondiale, le nombre d’entreprises sondées ayant un chief executive officer (CEO) de sexe féminin est passé à 31 % (contre 24 % un an plus tôt). Le nombre de femmes directrices des ressources humaines (RH) a quant à lui fortement augmenté, passant de 39 % l’an dernier à 44 %. En outre, 41% des entreprises interrogées ont un directeur financier (CFO) féminin (contre 37% l’année dernière).

Les Philippines et Singapour sortent du lot

Il existe bien entendu des différences régionales. Les contrastes les plus importants sont observés sur le continent asiatique, où des pays comme les Philippines (49%), Singapour (49 %) et la Malaisie (40 %) affichent les meilleurs résultats pour les femmes actives dans le senior management. La Corée du Sud et le Japon font beaucoup moins bien : 23 % et 16 % respectivement. Plus près de chez nous, l’Irlande (40 %), la Turquie et la Grèce (37 %) et la France (35 %) affichent de meilleurs scores. Plus bas, juste en dessous de la moyenne européenne, se situe la Suède (31%) et l’Allemagne (30%).

Besoin de modèles flexibles et hybrides

L’enquête de Grant Thornton indique que les modèles flexibles, hybrides et de travail à domicile sont ceux qui enregistrent le plus grand nombre de femmes dans les niveaux de fonction de direction. Dans les entreprises de taille moyenne qui ont adopté un mode de travail hybride, 34% des cadres supérieurs sont des femmes, tandis que dans les entreprises totalement flexibles et où le personnel choisit son mode de travail, ce chiffre est de 36 %. Dans les entreprises de taille moyenne dont les collaborateurs travaillent principalement ou exclusivement au bureau, seuls 29% des cadres supérieurs sont des femmes. Le message est clair…

«Dans ces entreprises qui n’ont pas encore adopté des méthodes de travail hybrides ou flexibles, les femmes sont forcées d’envisager le travail à temps partiel, ce qui peut nuire à leur développement de carrière, conclut Ria Verheyen, managing partner chez Grant Thornton Belgique. Ce type d’entreprises est donc généralement moins attrayant pour les femmes.»