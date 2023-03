Plus de femmes entrepreneures en Belgique que dans les pays voisins

En Belgique, 35% des indépendants sont des femmes. Un pourcentage supérieur à celui des pays voisins et qui est en augmentation régulière, selon des données du SPF Économie publiées à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes.

Il ressort donc des chiffres de l’administration que les femmes restent, à l’heure actuelle, moins susceptibles d’exercer une activité indépendante. En outre, elles gèrent encore trop souvent des entreprises plus petites, avec moins d’employés, que leurs homologues masculins.

Mais les données relatives à l’entreprenariat féminin évoluent positivement, souligne le SPF Économie. Depuis plusieurs années, la croissance du nombre d’indépendants est proportionnellement plus forte chez les femmes que chez les hommes. Alors que les femmes ne représentaient que 33,7% des travailleurs indépendants dans notre pays en 2007, ce pourcentage était de 35,4% en 2021.

En outre, les indépendantes sont en général un peu plus jeunes que les indépendants: 12,9% d’entre elles ont moins de 30 ans et 23,3% sont âgées de 30 à 40 ans, contre respectivement 11% et 21,4% chez les hommes.

Déséquilibre dans l’industrie

Par ailleurs, 38,4% des nouvelles activités indépendantes sont lancées par des femmes, ce qui représente un total de 49.116 starters féminines en 2021, en hausse par rapport à 2020.

La majorité des femmes indépendantes et aidantes exercent leur activité au sein des professions libérales (41,7%) et du commerce (28,1%). Les services sont le seul secteur dans lequel les femmes indépendantes sont plus nombreuses (57,4%) que les hommes (42,6%). A contrario, l’industrie affiche le plus grand déséquilibre en termes de parité homme-femme avec une représentation féminine de seulement 16,4%.

Le SPF Économie constate aussi que le taux d’entrepreneuriat des femmes en Belgique est supérieur à celui de nos voisins français, luxembourgeois et allemands et supérieur à la moyenne des 27 États membres de l’Union européenne.