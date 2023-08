Que possède exactement Marc Coucke à Durbuy ?

Depuis fin 2016, Marc Coucke a investi des dizaines de millions d’euros à Durbuy. Ses acquisitions dans la petite ville ardennaise se succèdent à un rythme soutenu. Un temps retardée par la pandémie, l’installation d’un large éventail d’attractions touristiques est annoncée pour les années qui viennent.

Sans une once d’hésitation, une ado s’élance de la plateforme aménagée au bord d’une ancienne carrière, à 70 mètres de hauteur. Elle se laisse glisser vers l’abîme, suspendue à un câble d’acier. Le Superfly est une des attractions proposées par Adventure Valley.

Lors de notre visite, l’affluence est assez limitée. Il faut dire que la météo ne pourrait être plus mauvaise. “Dommage, n’est-ce pas?”, répétera souvent Willem Termote, le COO du holding La Petite Merveille, qui s’est proposé pour nous servir de guide. “Quand il fait beau, le parc se remplit en un clin d’œil. Juin a été un très bon mois, juillet avait également bien démarré… jusqu’à ce que la pluie s’en mêle.” Le parc en plein air propose toute une gamme d’activités, dont de l’accrobranche, un toboggan géant et une chute libre à faire frémir les plus téméraires. A cela s’ajoutent des activités d’intérieur, comme un bowling et un laser game. Le lieu a attiré 300.000 visiteurs l’an passé.

« Tout est très concentré »

Adventure Valley est un des nombreux projets durbuysiens dans lesquels Marc Coucke a injecté des fonds ces dernières années. La “plus petite ville du monde” a toujours été une destination très prisée, que l’assise financière et le sens des affaires du milliardaire ont toutefois fait passer à la vitesse supérieure. L’investisseur possède à Durbuy bien plus de propriétés qu’on ne le croit.

Pendant la demi-journée que nous consacrons à la découverte de la ville et de ses environs, nous ne nous rendons que dans les endroits les plus renommés. Une fois franchi le Mur de Durbuy, nous débouchons sur les Green Fields, terrain de camping/glamping posé en haut de la colline. “Avec cette vue, on comprend pourquoi Marc Coucke investit dans Durbuy! s’émerveille Willem Termote. Tout est très concentré, ici. Le centre-ville, les infrastructures hôtelières, le parc d’aventures et les autres attractions, comme le labyrinthe qui propose une animation sur le thème des dinosaures, sont accessibles à pied.”

Cela fait longtemps que Marc Coucke connaît Durbuy, où il avait l’habitude de louer un chalet en compagnie d’amis. Fondée en 1331, la mini-ville peut s’enorgueillir d’un centre pittoresque où s’alignent boutiques et restaurants familiaux. Jean-Michel d’Ursel assure lui-même les visites du château de la famille des comtes d’Ursel qui domine la ville, elle-même bordée par l’Ourthe. Durbuy a toujours attiré les touristes, dont de nombreux Asiatiques: des cars continuent d’ailleurs de déverser des visiteurs chinois. Cette année, le Tour de Belgique y est passé, avec l’ascension du Mur comme difficulté pour les cyclistes.

Holding familial

Cette dynamique est survitaminée depuis la fin de 2016 par Marc Coucke et son entourage. Car l’homme d’affaires ne se la joue pas solo: les principaux investissements passent par La Petite Merveille, une joint-venture entre Alychlo (son holding financier), le chef étoilé Wout Bru et le couple Bart et Nicole Maerten-de Dobbelaere. Bart Maerten est né à Furnes mais son père Wilfried organisait des classes vertes, baptisées La Petite Merveille, à Durbuy. Ces classes, qui existent encore, sont aujourd’hui dirigées par sa fille, Ilse Maerten, épouse de Willem Termote.

L’énergie de Marc Coucke, qui a acquis ou créé 30 entreprises depuis la fin de 2016, selon les informations fournies par Trends Business Information, n’est plus à démontrer. Quatorze de ces sociétés ont depuis été liquidées et leurs actifs ont été versés dans d’autres entreprises. Marc Coucke et consorts ont aussi racheté les actifs de plusieurs hommes d’affaires durbuysiens ayant pignon sur rue. En promouvant le tourisme local pendant des décennies, ces gens ont contribué à établir la ville sur la carte du monde. D’autres n’avaient tout simplement pas de successeurs. Le parc d’aventures et d’autres activités appartenaient au couple Joseph Charlier et Mireille Janssens. Le comte Jean-Michel d’Ursel était le principal actionnaire de sociétés qui possédaient le numéro 36 de la rue Comte-Théodule-d’Ursel, la rue principale baptisée du nom de son grand-père.

Le Sanglier des Ardennes

L’acquisition la plus notable est celle du Sanglier des Ardennes, un hôtel qui appartenait à la famille Cardinael. Frédéric Cardinael exploite ailleurs dans la ville diverses formes d’hébergement regroupées sous le nom de Maison Caerdinael. Sa société Guest House, rentable, se réjouit de cette nouvelle dynamique. Son rapport annuel ne cache d’ailleurs pas que l’entreprise tire profit de l’attrait touristique croissant de la ville.

Sis en plein centre, l’hôtel cinq étoiles attire tous les regards. Devant son entrée trônent, le jour de notre passage, de rutilantes limousines Aston Martin: une délégation de la marque de luxe y loge à l’occasion du Grand Prix de F1 à Francorchamps. La galerie commerçante qui jouxte l’accueil abrite une bijouterie.

Le Sanglier des Ardennes, qui a été doté d’une nouvelle aile après la démolition et la reconstruction de l’hôtel voisin Jean de Bohême, compte 96 chambres. Il est un des témoins de l’assise financière de Marc Coucke. De 2019 à fin 2021, près de 25 millions d’euros ont été investis dans l’établissement, principalement par Alychlo qui avait, fin 2020, accordé pour 29 millions d’euros de prêts actionnaires.

La carte est le fruit de l’imagination du chef Wout Bru, devenu en contrepartie actionnaire minoritaire de La Petite Merveille (lire l’encadré “Les propriétaires de La Petite Merveille”). Wout Bru supervise la cuisine de cinq restaurants internes et externes à l’hôtel, dont l’un trône sur la place aux Foires, la grand-place. Le Grand Verre y a décroché cette année sa première étoile Michelin.

Une année fantastique

D’après son bilan le plus récent (celui de l’exercice 2021), la société propriétaire de l’hôtel est déficitaire. L’augmentation de capital de 10 millions d’euros pratiquée fin 2022 a permis d’absorber une partie des pertes reportées. Celles-ci s’expliquent par les lourds investissements et les mois de confinement imposés par la crise sanitaire.

A cela sont venues s’ajouter les dramatiques inondations de juillet 2021, dont le coût s’élève à 4 millions d’euros. “L’eau est montée jusqu’à un mètre et demi dans la réception”, s’exclame Willem Termote en nous montrant une paroi en bois qui porte en effet des stigmates d’une impressionnante hauteur. “2022 a été une année fantastique pour le tourisme à Durbuy, et donc pour l’hôtel, car beaucoup de nos compatriotes ont passé leurs vacances en Belgique, poursuit notre guide. Cette année, ils partent davantage à l’étranger. Le week-end, l’hôtel affiche complet, même par mauvais temps. En semaine, le taux d’occupation oscille entre 50 et 60%.”

Les autres entreprises, dont les comptes déposés ne vont actuellement que jusqu’à fin 2021, ont elles aussi souffert de la pandémie, et parfois des inondations. La société Golf de Durbuy a accusé des pertes mais son chiffre d’affaires est considérablement remonté dès les premiers mois de 2022, après la fin des confinements. Ses exploitants attendent par ailleurs des effets notables des synergies créées avec les autres offres de La Petite Merveille. “La direction cherche à nouer des synergies avec les autres sociétés du groupe (hôtels, glamping, parc d’aventures, classes vertes, villages de vacances, restaurants, etc.) et attend beaucoup des 65 nouvelles chambres du Sanglier des Ardennes, une infrastructure qui complète l’offre de l’hôtel du golf de Méan”, souligne le rapport annuel.

Boom immobilier

Le bilan ne s’étend pas non plus sur les plus-values latentes liées aux acquisitions et rénovations immobilières. Dans un rapport spécial qui remonte à la mi-2018, son conseil d’administration présente la société Le Sanglier des Ardennes by Bru comme un “promoteur immobilier actif à Durbuy”, un euphémisme… Le Sanglier des Ardennes by Bru possède notamment Le Sanglier des Ardennes. A l’époque déjà, le rapport soulignait à quel point les prix augmentaient depuis plusieurs années.

Les prix d’achat et les valeurs actuelles ne sont pas toujours précisés dans les documents des diverses sociétés. Certaines acquisitions ont été comptabilisées à leur valeur comptable. On relève néanmoins quelques pistes. La valeur vénale des maisons sises aux numéros 35-37 de la rue Comte-Théodule-d’Ursel s’élevait à la mi-2018 déjà à 1,235 million d’euros. Le salon de thé Désirée Durbuy, situé dans la même rue, était évalué fin 2019 à 1,5 million d’euros. Pour le camping Green Fields, les choses sont allées très vite: l’entreprise et son propriétaire, La Chênaie, ont été acquis début 2017 pour 2,4 millions d’euros. A l’été 2018, leur valeur marchande était estimée à 4,16 millions d’euros.

Les propriétaires de La Petite Merveille



Le nouveau holding faîtier, baptisé La Petite Merveille, a été créé le 28 juin dernier. Ses fonds propres s’élèvent à 50 millions d’euros. Il est né de l’apport de deux sociétés, LPM Holding et Sanglier des Ardennes by Bru, qui elles-mêmes chapeautent les activités les plus connues de Marc Coucke à Durbuy, dont le golf, le parc d’aventures et Le Sanglier des Ardennes. Le lecteur aura compris que “by Bru” est un hommage au chef Wout Bru.

Alychlo, le holding de Marc Coucke, possède 72,1% de La Petite Merveille ; le reste est détenu par Bart Maerten et son épouse Nicole De Dobbelaere (27%) et par Wout Bru (0,9%). La Petite Merveille, qui emploie 400 personnes, sera dirigée à partir de septembre par Benoit Bronckart, une pointure venue du groupe AB InBev. Avant de prendre sa fonction à Durbuy, Benoit Bronckart a présidé la business unit Central Europe du groupe brassicole, basée à Milan. Ce francophone a une formation d’ingénieur commercial à HEC Liège (1999) et a accompli toute sa carrière dans l’univers du fast-moving consumer goods (FMCG). Il a débuté chez Unilever, à Bruxelles, où il est resté huit ans avant de passer chez AB InBev durant neuf ans.

Que possède le holding La Petite Merveille? · L’hôtel cinq étoiles Le Sanglier des Ardennes : 96 chambres, dont une aile de 65 chambres entièrement rénovée (l’ancien hôtel Jean de Bohême). On y trouve également les restaurants Le Sanglier des Ardennes by Bru et Wagyu. · L’ancien restaurant Au Vieux Pont, rebaptisé Le Grand Verre. · L’ancien hôtel-restaurant Au Saint Amour, devenu le restaurant italien Limoni e Tartuffi. · Green Fields : plus d’une centaine de tentes de luxe, un restaurant, une piscine, des terrains de beach-volley et de padel. · Le parc d’aventures Adventure Valley : activités de plein air (plaines de jeux, kayak, toboggan géant), parc indoor (bowling et laser game notamment) et trois établissements horeca. · Le labyrinthe de Barvaux. · Un hôtel de 15 chambres destiné à accueillir une clientèle sportive. · Onze maisons d’hôtes, chalets, appartements. · Les golfs de Durbuy et de Méan, dans l’entité d’Havelange. · D’autres immeubles encore dans le centre de Durbuy, dont les bureaux de Durbuy Properties, sa propre société immobilière. · Des bois, des prés, des prairies.

Que possède Marc Coucke avec d’autres investisseurs? · Le salon de thé Désirée Durbuy (en compagnie de plusieurs managers du spécialiste des chambres pour étudiants Xior). · L’ancienne Friterie du Sanglier (avec Erwin Van Osta, le CEO de Hubo), reconvertie en kiosque de vente de billets. · Durbuy Music Publishing, une villa destinée à accueillir des musiciens, équipée d’un studio d’enregistrement et d’un espace de séminaires. Manou Maerten, la fille de Bart Maerten, en est une des autres propriétaires. Marc Coucke est propriétaire du bâtiment. · Des terrains, bois et prairies.