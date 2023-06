Marc Coucke construit 25 appartements à Durbuy

Alychlo, la société d’investissement de Marc Coucke, va construire 25 appartements à Durbuy, indique vendredi la société dans un communiqué.

Durbuy est « le plus fou et plus beau » projet de Marc Coucke qui a investi ces dernières années dans l’horeca et autres infrastructures touristiques. La demande en secondes résidences est importante et c’est ainsi qu’Alychlo Real Estate a décidé de construire 25 appartements près du centre historique.

entre 380.000 et 790.000 euros

Il s’agit du premier projet de la branche immobilière de Coucke. L’intention est que les travaux commencent à la fin de cette année et que les habitations soient prêtes au premier semestre 2025.

La vente officielle ne débutera que la semaine prochaine, mais trois résidences ont déjà été marquées comme vendues sur le site internet du projet. Les prix des autres appartements oscillent entre 380.000 et 790.000 euros.