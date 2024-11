Odoo valorisée 5 milliards d’euros

Une nouvelle opération financière dans le capital d’Odoo a permis un nouvel exercice de valorisation aux patrons de la firme. Et à certains de ses actionnaires de faire de nouvelles plus-values. Dont Noshaq et WE.

On la présente souvent comme la principale (voire l’unique) licorne wallonne du digital. Mais en réalité, Odoo est désormais bien plus qu’une « simple » licorne. Sa valorisation dépasse largement le milliard d’euros (qui lui confère le titre de licorne) depuis pas mal de temps déjà.

Aujourd’hui, à la faveur d’une nouvelle opération financière, on apprend que la firme lancée et dirigée par Fabien Pinckaers vaut désormais 5 milliards d’euros. Cette estimation mise à jour fait suite à une transaction majeure de 500 millions d’euros, menée par des investisseurs de renom tels que CapitalG (filiale d’Alphabet), Sequoia Capital et BlackRock. Cette opération secondaire voit certains actionnaires historiques céder partiellement leurs parts, dont Summit Partners, Noshaq et Wallonie Entreprendre.

13 millions d’utilisateurs et 7 000 nouveaux clients chaque mois

Fondée en 2002 par Fabien Pinckaers, Odoo n’a cessé de croître grâce à sa suite d’applications professionnelles dédiées aux PME. Avec plus de 13 millions d’utilisateurs et 7 000 nouveaux clients chaque mois, l’entreprise affiche une croissance annuelle de 40 %. Elle vise à atteindre 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires d’ici 2027, contre 500 millions prévus dans les 12 mois à venir.

Fabien Pinckaers.

Pour Wallonie Entreprendre, c’est une nouvelle occasion d’engranger une plus-value sur la licorne belge. Si la SRIW avait investi quelque 10 millions d’euros, ce montant a déjà été largement récupéré. Encore en 2023, WE s’était séparé d’une partie de sa participation. WE avait vendu 2,2 % de ses quelque 8,3 % d’actions dans Odoo pour… plus de 70 millions d’euros, soit le total de sa plus-value.

Il n’est à ce stade pas dévoilé quelle proportion de ses parts WE s’est défait. Mais il semble bien que l’investisseur public wallon reste actionnaire d’Odoo. Et, aux dernières nouvelles, son fondateur, Fabien Pinckaers, resterait toujours majoritaire dans le capital de sa « start-up ».

Malgré son étonnante croissance de 40 % par an, Odoo prévoit encore d’accélérer son expansion mondiale avec l’ouverture de cinq nouvelles filiales dans les prochaines années, notamment en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Europe. L’entreprise prévoit également de renforcer ses capacités en recherche et développement pour rester à la pointe de l’innovation. Odoo emploie actuellement 5 000 personnes dans le monde, dont 1 200 en Belgique.