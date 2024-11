Le géant technologique belge Lighthouse a levé 370 millions d’euros auprès d’un investisseur américain de renom. Née de l’observation des fluctuations extrêmes des prix des hôtels pendant les JO de Londres, l’entreprise réalise, 12 ans après sa création, une performance entrepreneuriale olympique. Lighthouse devient la cinquième licorne belge et se positionne comme leader dans le secteur de la technologie hôtelière.

Une levée de fonds exceptionnelle avec une particularité notable. Ce financement de 370 millions de dollars provient d’un unique acteur, le fonds américain KKR, qui a intensifié ces dernières années ses investissements dans les entreprises technologiques.

Il s’agit de la troisième levée de fonds majeure pour Lighthouse, et elle surpasse de loin les deux précédentes. En 2017 et 2021, les tours de table cumulés avaient permis de récolter environ 100 millions de dollars, auprès de fonds anglo-saxons comme Eight Roads Ventures, F-Prime, Spectrum Equity et Highgate. Cette orientation de type Angel Investment n’est pas anodine : bien que fondée par trois entrepreneurs belges — Matthias Geeroms (actuel CFO), Gino Engels et Adriaan Coppens —, Lighthouse est née au Royaume-Uni en 2012. À l’époque, la scène technologique belge était encore embryonnaire. Après ce dernier financement, les trois fondateurs détiennent, ensemble, encore 20 % de l’entreprise. C’est à peine moins que les 20 à 30 % désormais contrôlés par KKR suite à son injection massive de 370 millions de dollars.

Une figure de proue pour la scène technologique gantoise

Avec cette nouvelle étape, Lighthouse, autrefois connu sous le nom d’OTA Insight, devient un emblème de la scène tech de Gand. Trois des cinq licornes belges sont issues de cette ville, aux côtés de team.blue et Deliverect. À l’échelle européenne, peu de villes de cette taille peuvent revendiquer un écosystème technologique aussi dynamique. Les deux autres licornes belges sont Collibra (Bruxelles) et Odoo (Brabant wallon), ce dernier affichant la plus grande valorisation du lot après une prise de participation par Alphabet, la maison-mère de Google. Le cofondateur Adriaan Coppens a passé le relais à l’Irlandais Sean Fitzpatrick en tant que PDG en 2018.

Une technologie au service des hôtels

Le logiciel de Lighthouse analyse les données du marché hôtelier pour aider les établissements à ajuster leurs prix en temps réel. La société ne cible pas les consommateurs, mais fournit aux hôtels des outils de tarification et d’analyse de marché. Ses immenses bases de données lui ont permis, par exemple, d’évaluer l’impact colossal de la tournée Eras Tour de Taylor Swift sur l’industrie hôtelière. Aujourd’hui, plus de 70 000 hôtels répartis dans 185 pays utilisent ses services, ce qui signifie qu’un voyageur a de fortes chances d’avoir déjà réservé une chambre dont le tarif a été influencé par la technologie gantoise. Lighthouse insiste : il ne s’agit pas de maximiser les prix, mais de trouver le juste tarif, qui peut parfois être inférieur à la moyenne, selon la demande. Interview avec Matthias Geeroms, l’actuel CFO de Lighthouse.

Pourquoi cette levée de fonds ?

Matthias Geeroms : « Nous avons amorcé cette levée au début de l’année, car nous savions que notre chiffre d’affaires atteindrait les 100 millions d’euros en 2024 (contre 70 millions en 2023). Parmi nos investisseurs actuels, certains sont spécialisés dans les premières phases de développement, tandis que d’autres, comme Spectrum Equity, se concentrent davantage sur la croissance. Nous cherchions donc un partenaire capable de nous accompagner dans la prochaine étape : tripler notre chiffre d’affaires pour atteindre 300 millions d’euros d’ici trois ans. Après avoir contacté une vingtaine de fonds, nous avons choisi de collaborer pour la première fois avec une banque d’investissement. Un fonds comme KKR ne vient pas pour un investissement de 100 millions, mais vise plus grand. »

Pourquoi KKR ?

« KKR nous a confié qu’il perçoit le secteur de la hospitality tech, le côté tech des hôtels, comme une industrie majeure, pesant entre 15 et 18 milliards de dollars. La question est quelle est la plateforme qui va réussir à se maintenir. Ils voient en Lighthouse la référence incontestée du secteur, un statut que nous aspirions à atteindre dès nos débuts. Aujourd’hui, notre plateforme dispose de la plus grande base de données et du plus grand nombre d’hôtels partenaires au monde. Nous avons une croissance organique solide de 30 % par an, tout en surveillant rigoureusement notre bottomline, les revenus nets.

Deux grands axes orienteront l’utilisation de ce nouveau capital : l’innovation produit, pour développer de nouvelles solutions, et la préparation à des acquisitions dès 2024. »

Vous avez en effet complété cette croissance organique par des acquisitions, combien au total ?

“Lighthouse a déjà réalisé quatre acquisitions, dont deux en 2023 : Stardekk (Bruges) et HQ (Allemagne). Les précédentes cibles incluent Transparent (Espagne) et Kriya RevGEN (États-Unis). Nous n’avons pas vocation à devenir une machine à acquisitions, comme team.blue. Nous privilégions un à trois rachats par an, en veillant à ce qu’ils complètent notre croissance organique. Nous y voyons une opportunité, un moyen de compléter notre croissance organique de 30 % par an ».

La cinquième licorne belge

Avec cette levée de fonds, Lighthouse franchit officiellement la barre du milliard de dollars de valorisation et devient la cinquième licorne belge. Qu’est-ce que cela vous fait ?

“Oui, nous sommes clairement au-dessus de l’évaluation d’un milliard de dollars (le montant exact n’est pas divulgué, ndlr). Atteindre ce statut est un rêve pour toute entreprise technologique. Nous sommes particulièrement fiers de nos équipes. Gand, et plus largement la Belgique, connaît un véritable boom technologique. Gand se porte très bien, et il y a eu la bonne nouvelle concernant Odoo (échange d’actions pour un montant de 500 millions d’euros). Ce tour de table nous permet de garder toutes les options ouvertes. L’introduction en bourse en est une, mais il y en a d’autres. S’il devait y avoir une introduction en bourse, la seule qui intéresse nos investisseurs est celle de New York. Toutefois, cela nécessiterait un chiffre d’affaires annuel d’au moins 250 millions, ce que nous atteindrons d’ici deux à trois ans.”

La crise du covid a provoqué le plus grand choc de tous les temps dans le secteur hôtelier. Nous avons alors dû licencier 100 personnes en une seule journée Matthias Geeroms,

Au cours des dix dernières années, vous avez dû vous réinventer en passant du statut d’entrepreneur à celui de directeur d’une entreprise de 700 employés.

« Environ 70 % de notre équipe de direction se trouve en Belgique et le plus beau, c’est qu’elle est composée en grande partie de personnes qui travaillent avec nous depuis 7 ou 8 ans. Je pense que notre secret réside dans le fait que, bien que nous ayons connu une bonne croissance chaque année, il ne s’agissait pas d’une courbe en forme de crosse de hockey. Lorsque votre chiffre d’affaires est multiplié par deux chaque année, il augmente si vite que vos cadres ne peuvent pas évoluer avec vous. Avec un taux de croissance annuel de 30 %, nos managers ont pu suivre. Pour moi aussi, mon travail actuel ne peut être comparé à ce qu’il était il y a dix ans. Mon style est très inclusif, je suis parmi les gens, je suis toujours au bureau, tout le monde peut me demander n’importe quoi. Leading by example.

L’effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank a-t-il été votre plus grand revers?

« Non, l’impact de la crise du crédit a été encore plus important. Elle a provoqué le plus grand choc jamais enregistré dans le secteur de l’hôtellerie. Nous avons dû licencier 100 personnes en un jour. Ce fut une fin brutale pour une période de croissance. Le mieux que nous pouvions faire à l’époque était d’accepter ce qui se passait et d’essayer de traverser la tempête. En fait, nous avons eu beaucoup de chance jusqu’à présent, notre plus grand défi a été et reste de trouver du personnel. »

Lighthouse est resté sous le radar pendant très longtemps, mais cette période est désormais révolue. Cela doit faciliter le recrutement ?

« Aucun de nos fondateurs n’a une personnalité extravertie, nous sommes peut-être restés modestes trop longtemps. Nous allons certainement trinquer en interne à ce tour de table et le fêter comme il se doit un peu plus tard, mais nous n’avons jamais fait des folies et ce sera aussi le cas maintenant. Nous sommes aujourd’hui 700, dont 270 en Belgique. Nous avons également environ deux cents personnes aux États-Unis, à Dallas et à Denver. Nous avons aussi des collaborateurs en Espagne, grâce à l’acquisition que nous y avons réalisée, et en Roumanie. L’année prochaine, nous recherchons 150 nouveaux collaborateurs et, comme vous le savez, la situation est certainement très compétitive à Gand à cet égard.

Le plus gros problème en Belgique est l’incroyable quantité de paperasserie. J’ai dû expliquer à KKR comment nous rémunérons nos collaborateurs, avec tous les systèmes qui vont avec – chèques-repas, leasing de voitures, etc. Matthias Geeroms,

Les entrepreneurs se plaignent régulièrement du mauvais climat des affaires en Belgique. Pensez, par exemple, aux discussions sur les droits d’auteur auxquelles les entreprises technologiques ne peuvent plus se fier, ou au plaidoyer en faveur d’un système de stock-options plus attrayant. Qu’en pensez-vous ?

« Nous avons fondé notre entreprise à Londres il y a 10 ans. Si je devais recommencer aujourd’hui, je le ferais depuis la Belgique. Mais en 2012, il n’y avait pas de culture de start-up ici, avec des incubateurs et des événements de mise en réseau, il n’y avait pas non plus d’abri fiscal. Le plus gros problème en Belgique est l’incroyable quantité de paperasserie. J’ai dû expliquer à KKR comment nous rémunérons nos collaborateurs, avec tous les systèmes qui vont avec – chèques-repas, leasing de voitures, etc. La bureaucratie en Belgique est vraiment pesante.

Mais, si on regarde la situation dans son ensemble, je ne suis pas si négatif sur la Belgique. Nous avons l’impôt sur les actionnaires le plus bas du monde. Et lorsque vous réussissez avec votre entreprise, vous payez 0 %. Je pense aussi que notre système de stock-options est meilleur que celui du Royaume-Uni ou des États-Unis. En termes de salaires également, nous sommes tout à fait compétitifs et les employés belges sont loyaux et travaillent dur. Il y a dix ans, nos investisseurs savaient à peine où se trouvait la Belgique et n’avaient jamais entendu parler de Gand, mais aujourd’hui, l’un d’entre eux se rend à Gand tous les mois pour visiter l’une des nombreuses entreprises intéressantes de la région.