Guide Michelin 2023: tous les nouveaux restaurants étoilés en Belgique

Le jury du Guide Michelin a présenté de lundi, depuis le Théâtre Royal de Mons, sa sélection des restaurants 2023 pour la Belgique et le Luxembourg. Mathieu Vande Velde, chef du restaurant Le Roannay à Francorchamps, a été désigné Jeune Chef de l’année. Seize nouveaux restaurants décrochent une étoile. Le Bozar Restaurant de Karen Torosyan à Bruxelles, décroche sa deuxième étoile.

Seize nouveaux restaurants étoilés

Dans cette dernière édition, 16 nouveaux restaurants décrochent une étoile. La Wallonie rayonne particulièrement avec sept nouveaux étoilés.

« La Grappe d’Or » a récupéré son étoile, un an après l’avoir perdue suite à son déménagement de Torgny à Autelbas. D’autres établissements wallons sont auréolés: La table de Manon (Manon Schenck), à Grandhan. Le Grand Verre (Wout Bru) à Durbuy, Le Roannay, récemment rouvert Francorchamps, dont le chef Mathieu Vande Velde est par ailleurs élu Jeune Chef de l’Année 2023.

Gregoire Gillard (Barge (gauche), Bart De Pooter (Wildn) et Seppe Nobels Instroom

Le chef de 24 ans, ancien candidat de l’émission « Top Chef », a pris les commandes des cuisines de cette institution à sa réouverture il y a moins d’un an avec le chef David Martin (« La Paix »**).

Les inspecteurs ont souligné son « impressionnante connaissance des produits », « sa technique » et « son sens des associations », ainsi que « son état d’esprit très mature ».

La Grange d’Hamois (Grégory Gillain), à Emptinne, La table Benjamin Laborie (Benjamin Laborie), à Ohain, Le vieux château (Tanguy De Türck), à Flobecq figurent encore parmi les premiers étoilés wallons.

A Bruxelles, on retrouve Barge (Grégoire Gillard), Humus x Hortense (Nicolas Decloedt).

Six établissements décorés en Flandre

Six établissements ont été décorés en Flandre: De Bakermat (Kevin Graf), à Ninove, Willem Hiele, à Oudenbrug, Table d’amis (Matthieu Beudaert), à Courtrai, Misera (Nicolas Wentein), à Anvers, Glass (Wouter van Tichelen), à Anvers, Sensum, (Maurice de Jaeger), à Sint Denijs Westrem

Enfin, les tables du Grand-Duché du Luxembourg n’ont pas été oubliées : « Eden Rose« , de Valerian Prade et Caroline Esch, à Kayl, rentre également dans le club des étoilés.

Une deuxième étoile pour Bozar Restaurant

Le Bozar Restaurant du chef Karen Torosyan à Bruxelles est le seul cette année à décrocher une deuxième étoile.

Cette année encore, les restaurants Hof van Cleve (Kruishoutem), Zilte (Antwerpen) et Boury (Roeselare) sont recommandés avec trois étoiles pour leur cuisine « unique ». Aucun nouveau restaurant ne décroche la 3e étoile cette année. Au total, 22 restaurants sont recommandés avec deux étoiles dans le Guide Michelin Belgique et Luxembourg 2023.

Mathieu Vande Velde, Jeune Chef de l’année

Quatre nouvelles étoiles vertes

Par ailleurs, quatre établissements ont rejoint la liste des « étoiles vertes » dans le guide Michelin 2023.

« La grappe d’or », de Clément Petitjean (Autelbas, Arlon), « Barge« , de Grégoire Gillard, à Bruxelles et les deux restaurants anversois « WILDn« , de Bart de Pooter et Simone Catalano, ainsi que « Instroom« , de Seppe Nobels, font désormais partie des établissements mis en avant pour le caractère particulièrement durable de leur approche de la gastronomie.

Le sommelier de l’année est Yannick Dehandschuter du Sir Kwinten, à Lennik.

Perte d’étoiles

Par ailleurs, Le restaurant De Fox (La Panne), l’un des plus anciens restaurants étoilés de Flandre, perd une de ses deux étoiles, a annoncé son chef, Stéphane Buyens, au Nieuwsblad, la veille de la sortie du nouveau guide. De Fox avait décroché une première étoile en 1987, puis la deuxième en 2005.

Eyckerhof à Hingene perd aussi son étoile, après 30 ans. Le restaurant italien San Daniele, situé à Ganshoren, a également annoncé hier soir sur Facebook qu’il perdait son étoile après 19 ans d’existence.

La grande surprise dans la liste des restaurants qui perdent une étoile est Vintage à Kontich. Le chef Ruben Christiaens (26 ans) avait remporté le titre de jeune chef de l’année en 2022 et a également reçu une première étoile à ce moment-là. Un an plus tard, le restaurant anversois doit déjà rendre son étoile.