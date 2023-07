Trends Summer University: l’endroit où il faut être début septembre

Tous les défis de l’heure seront abordés lors de ce sommet organisé par Trends les 1, 2 et 3 septembre. En présence du gratin: le Premier ministre Alexander De Croo, Ilham Kadri (Solvay), Marc Raisière (Belfius), Fabrice Brion (I-Care), le grand patron de Google… A ne pas manquer

Vous vous demandez encore où vous serez les 1, 2 et 3 septembre? Vous connaissez désormais la réponse: vous passerez le week-end à Knokke, à l’hôtel la Réserve fraîchement rénové. Pour profiter du temps, mais aussi et surtout pour vous nourrir des réflexions les plus avisées sur les nombreux défis du moment. En rencontrant les dirigeants les plus importants, dans un contexte à la fois sérieux et décontracté. Un réseau unique.

Le parterre d’invités est prestigieux: le Premier ministre Alexander De Croo sera de la partie, de même que Ilham Kadri (Solvay), Marc Raisière (Belfius), Fabrice Brion (I-Care), Diane Govaerts (Ziegler, dernière manager de l’année en date), Yves Delatte (Sonaca), le grand patron de Google… pour ne citer que quelques-un d’entre eux.

Le thème général est fidèle à la ligne de Trends-Tendances: à la fois qualitatif, critique, mais aussi ouvert sur l’avenir et optimiste: « Ouvrons la voie de l’innovation! ». On invitera les CEO présents à « se disrupter eux-mêmes pour saisir les opportunités et plonger dans l’innovation future ».

Les défis sont vertigineux? Oui. Précisément, voilà la raison de s’inscrire à ce rendez-vous. Où l’on évoquera notamment la netflixisation de l’économie, la révolution de l’intelligence artificielle, l’explosion des Tech, la révolution de la mobilité et la nécessité de faire de la Belgique une terre d’innovation.

Dépêchez-vous, les places sont limitées.