Marina Cartalis (Betterflybox): “L’esprit d’entreprise au service de la biodiversité” 

Invitée de notre Trends Talk, la fondatrice de cette start-up espère sensibiliser tous azimuts avec une boîte permettant de créer sa propre bulle d’écosystème. Une entreprise à laquelle elle consacre toute son énergie.

Marina Cartalis, fondatrice de Betterflybox, raconte son aventure entrepreneuriale, dans notre Trends Talk qui passe en boucle ce week-end sur Canal Z. “Betterflybox, c’est une start-up qui offre des solutions pour favoriser la biodiversité et mesurer son impact grâce à une application de géolocalisation”, explique-t-elle.

Pour mener à bien cette aventure, Marina Cartalis ne compte pas ses heures, frappe à toutes les portes, nous des partenariats avec des acteurs privés et compte sur les soutiens à Bruxelles où elle est implantée, singulièrement celle de l’Europe. Et elle vient de lancer un crowdfunding pour lever des fonds. Une passion dévorante.

“Nous nous adressons à des entreprises, des institutions, des écoles, mais aussi aux citoyens, explique-t-elle. Le but, c’est d’être tous ensemble des acteurs à la sensibilisation à la biodiversité. Concrètement, on commande une boîte, la Betterflybox, et dans celle-ci, il y a tout pour créer une bulle d’écosystème: un hôtel à insectes, un nichoir, des semences pour pollinisateurs, des peintures et des pinceaux pour partager une expérience ludique, un guide de biodiversité reprenant toutes les actions à mener et un QR code menant à cette application de géolocalisation pour partager les observations et les photos.” Œuvrer et créer du lien au service d’une cause importante.

Une entreprise audacieuse

C’est le leitmotiv des initiatives de cette entrepreneuse qui n’est pas à son coup d’essai: après avoir revendu la société d’e-commerce qu’elle avait créée, elle multiple les boîtes depuis le confinement: à l’attention des enfants confinés, pour les jeunes Ukrainiens arrivant en Belgique, pour les seniors et les familles ou encore pour le Noël des chiens. Aujourd’hui, elle se concentre sur cette initiative environnementale pour tenter de la faire prospérer.

Un pari compliqué, elle le reconnaît. “Je suis passée par plusieurs phases à fabriquer des boîtes sur mesure à la demande des entreprises, des maisons de retraite ou autres. Je me suis rendu compte que cela me prenait beaucoup trop de temps ou d’énergie pour moi, seule dans mon entreprise. Très vite, je me suis aperçue que la ‘Green box”, la boîte d’urgence pour la biodiversité, est celle que je devais garder comme élément essentiel dans mon projet. Je fais cela avec passion, mais… qu’est-ce qui est facile? J’ai une intelligence arborescente qui fait que j’adore créer et à trouver une solution face aux problèmes quotidiens. Je veux apporter un peu de bonheur face aux soucis.”

« On n’en parle pas du tout »

La biodiversité est un génocide silencieux dont on ne parle pas assez. “Dont on ne parle pas du tout dans les médias, corrige-t-elle. Or, on a perdu 70% des espèces en 70 ans! On en parle moins parce que cela nous impacte moins directement que la crise énergétique que l’on voit directement sur notre note de chauffage, par exemple. La biodiversité, on se rend moins compte de son impact actuel. Surtout, les gens ne veulent pas le voir ou ont peur des insectes qui piquent…”

Depuis le confinement, quelque chose a toutefois changé: les gens se reconnectent avec la nature, travaillent différemment, s’intéressent à davantage d’aspects de la vie. “Logiquement, une communauté d’amis de la nature devrait se créer”, espère Marina Cartalis. Son business modèle en dépend.

Une entreprise humaine au service de la biodiversité