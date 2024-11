Elon Musk n’a jamais été aussi riche !

La fortune de l’homme d’affaires américain Elon Musk n’a jamais été aussi importante. L’agence de presse financière Bloomberg estime son capital à 348 milliards de dollars, propulsé notamment par le cours de l’action Tesla.

Plusieurs entreprises appartenant à Elon Musk ont pris de la valeur depuis la victoire électorale de Donald Trump. Les investisseurs estiment que les liens étroits entre les deux hommes confèrent à l’entrepreneur un avantage concurrentiel.

A titre d’exemple, la valeur des actions du fabricant de voitures électriques Tesla a déjà augmenté de 45% depuis début novembre. La société a ainsi enregistré une hausse de 350 milliards de dollars de capitalisation boursière. La nouvelle administration Trump aurait en effet pour priorité d’assouplir les règles relatives à la conduite entièrement autonome, alors qu’Elon Musk vient tout juste de miser massivement sur ce type de technologie pour les véhicules Tesla.

xAI, une autre start-up du milliardaire spécialisée dans l’intelligence artificielle a également suscité un intérêt accru de la part des investisseurs depuis que Donald Trump a remporté l’élection.

Elon Musk confirme ainsi son titre d’homme le plus riche de la planète, avec l’essentiel de sa fortune imputable aux actions et aux options de Tesla. Depuis la victoire électorale de Donald Trump, sa richesse a atteint niveau le plus élevé, enregistrant une croissance de 35%.