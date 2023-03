Debra Crew, première femme à diriger Diageo

Le groupe d’alcool britannique Diageo a annoncé mardi la nomination d’une nouvelle directrice générale, Debra Crew, qui prendra ses fonctions à partir du 1er juillet en remplacement d’Ivan Menezes, qui part en retraite. C’est la première fois que le groupe aura une femme pour dirigeante.

M. Menezes, 63 ans, né en Inde et de nationalité américaine et britannique, quittera le conseil d’administration (CA) le 30 juin après dix années « réussies » à son poste, ajoute Diageo. Il a passé 25 ans dans le groupe depuis sa fondation en 1997. Mme Crew, américaine de 52 ans, rejoindra le CA dès sa prise de fonctions. D’après le communiqué, avec sa nomination au poste de directrice générale, « les femmes vont représenter plus de 50% du comité exécutif de l’entreprise à partir du 1er juillet ». Mme Crew entrera aussi au club très fermé des femmes dirigeantes d’entreprises cotées au FTSE 100 – l’indice phare de la Bourse de Londres.

Il comprend Alison Rose chez Natwest, Liv Garfield chez le groupe de distribution d’eau Severn Trent, Amanda Blanc chez Aviva, Alison Brittain chez le groupe hôtelier Whitbread, Jennie Daly chez le groupe de BTP Taylor Wimpey, Margherita Della Valle chez Vodafone, Milena Mondini de Focatiis chez l’assureur Admiral, Jette Nygaard-Andersen chez le géant des paris Entain, et Emma Walmsley chez le géant pharmaceutique GSK.

200 marques

Diageo « a connu une croissance importante » pendant que M. Menezes, 63 ans, était à sa tête, et distribue à présent « 200 marques dans plus de 180 marchés », précise le communiqué. Le groupe est « numéro un en termes de ventes en valeur pour le whisky écossais ou canadien, la vodka, le gin, le rhum, les liqueurs », entre autres, énumère le communiqué.

Mme Crew a auparavant été l’une des dirigeantes de Diageo en Amérique du Nord, et avant cela avait mené la branche de « vaping » et nouveaux produits du groupe de tabac Reynolds, après un passage chez Pepsico. Diplômée des universités de Denver et Chicago, elle est également ancienne officier de l’armée américaine. « Le conseil d’administration est très reconnaissant envers Ivan », qui a « positionné notre entreprise en tête du marché des boissons haut de gamme », a commenté Javier Ferrán, président du CA.

Ivan Menezes, qui a passé 25 ans dans le groupe, s’est pour sa part dit « très fier » de son bilan et remercie ses « 28.000 talentueux collègues » au sein de l’entreprise, tout en se disant « ravi de passer le relai à Debra ». Cette dernière estime que M. Menezes laisse l’entreprise « très bien placée pour sa croissance future ». Vers 09H30 GMT, Diageo perdait 0,63% à 3560,50 pence dans un marché en légère hausse.