Bernard Arnault: une année en chute libre pour le magnat du luxe

L’année 2024 a été contrastée pour les milliardaires de la planète. Alors que certains, comme Elon Musk et Mark Zuckerberg, ont vu leur fortune grimper à des niveaux record, d’autres ont subi des pertes importantes, principalement en dehors des États-Unis. C’est le cas de Bernard Arnault, PDG de LVMH.

En 2024, tous les milliardaires n’ont pas été logés à la même enseigne. Ainsi, Elon Musk est devenu l’homme le plus riche de l’Histoire avec plus de 400 milliards de dollars (364 milliards d’euros). Mark Zuckerberg, de son côté, a gagné près de 92 milliards de dollars (84 milliards d’euros). À la mi-décembre, les 20 personnalités les plus riches au monde avaient enregistré une fortune totale exceptionnelle de 3 000 milliards de dollars (2 730 milliards d’euros).

Une diminution de 24,7 milliards de dollars pour Arnault

En revanche, Bernard Arnault, PDG de LVMH, a été le grand perdant de l’année. La fortune du magnat du luxe français accuse une diminution de près de 25 milliards (24,7 milliards de dollars, 22,5 milliards d’euros), soit 12,6 %. Elles est désormais estimée à 171,3 milliards de dollars (156 milliards d’euros). Cette chute est liée à la baisse des actions LVMH, causée par une demande réduite en Chine. À la mi-décembre, sa fortune était estimée à 171,3 milliards de dollars, le plaçant au cinquième rang des personnalités les plus riches du monde, selon Forbes. Pourtant, il avait commencé l’année en tant que personne la plus riche du globe de janvier à mai.

-12 milliards pour Bill Gates

D’autres milliardaires ont également vu leur richesse décliner rapporte Forbes. Ainsi, Carlos Slim Helú, magnat mexicain des télécommunications, a perdu 22,9 milliards de dollars (21 milliards d’euros), principalement en raison de la baisse des actions d’América Móvil et de la faiblesse du peso mexicain. Françoise Bettencourt Meyers, héritière de L’Oréal, a vu sa fortune diminuer de 22 milliards de dollars, impactée par une baisse des ventes en Chine. Colin Huang, fondateur de PDD Holdings, a perdu 15,3 milliards de dollars après la chute des actions de sa société de commerce électronique. Bill Gates a enregistré une perte de 12 milliards de dollars, liée à un transfert d’actifs à son ex-épouse Melinda French Gates pour des activités philanthropiques.

Malgré ces pertes, elles restent bien inférieures aux 378 milliards de dollars perdus par les cinq plus grands perdants il y a deux ans. Ces milliardaires disposent encore d’une immense richesse pour absorber les chocs financiers.